Семейное гнездышко Анны Алхим возле Донбасса ограбили переселенцы: мама блогера раскрыла, что ее сразу насторожило

Мама украинского блогера Анны Алхим – Ирина Брониславовна – поделилась, что с первых дней большой войны начала принимать переселенцев в их доме вблизи Донецкой области, однако столкнулась с непорядочностью. Люди, которым женщина протянула руку помощи, в один момент без предупреждения покинули их семейное гнездышко, украв немало вещей.

По словам Ирины Брониславовны, первым "тревожным звоночком" относительно добропорядочности этих граждан стало то, что они с самого утра употребляли алкоголь и вели себя абсолютно спокойно, несмотря на то, что россияне разрушили их дом. О неприятной ситуации мама блогера рассказала в интервью Славе Демину.

"У меня дом большой, так что я пустила сразу три семьи. Бесплатно. Приобрела им одеяла, подушки, всю улицу выстроила и говорю, что это переселенцы, дайте им вещи. Потом вижу, семь часов утра, а четверо мужчин уже с пивом. Никто не зарегистрирован. Ваш дом разбомбили и вы переехали. Вам не обидно? Если мой дом, не дай Бог, развалится, и мне скажут, что возьмут на фронт, я бы пошла мстить. Я бы воевала за свое. А они пьют и ничего не делают", – отметила мама Алхим.

Как поделилась Ирина Брониславовна, тогда переселенцы изрядно запустили их дом. Двор зарос травой, внутри был сильный беспорядок, более того, люди сделали в стенах немало дыр. Однако самым большим шоком для женщины стало то, что в один момент они просто оставили жилье.

"В один прекрасный день я подумала: "Зайду гляну, как там люди живут. Может, в чем-то нуждаются". А там ключ под ковриком, а они уже уехали. Все позабирали: мое, свое, и уехали. Мне так обидно стало", – рассказала Ирина Брониславовна.

После того случая мама Анны Алхим сделала ремонт и стала очень тщательно относиться к тому, кого впустит в свой дом. Сейчас в недвижимости живут две семьи уже год и не возникает никаких проблем.

