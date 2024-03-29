Похудела на 45 кг и получила 16 премий 'Грэмми': как изменилась певица Адель, которая еще совсем недавно не верила в себя. Впечатляющие фото

Британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми и первый музыкант, сумевшая выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Культовая песня Skyfall в ее исполнении, ставшая саундтреком к ленте о Джеймсе Бонде, получила премии "Оскар" и "Золотой глобус". Все это о певице Адель – одной из самых известных и успешных во всем мире. Сложно представить, что когда-то эта легендарная и роскошная женщина была совершенно неуверенной в себе, скованной девушкой с множеством комплексов.

Сейчас, наверное, уже никто и не вспомнит, что Адель была на 45 килограммов больше. Лишний вес, тем не менее, не помешал ей достичь значительных высот и завоевать расположение многомиллионной фанбазы. Впрочем, в 2019 году артистка решила полностью изменить себя и свой образ жизни, похудев на те самые 45 кило. OBOZ.UA расскажет о том, как певица боролась с неуверенностью, и покажет, как она изменилась до и после поразительного похудения.

Сложно поверить, но в юности Адель фанатела от Spice Girls и Бритни Спирс. Повлияли ли они на формирование ее музыкального стиля? Вряд ли. Тем не менее, певица и сейчас признается, что любит слушать поп-треки нулевых.

То ли из-за лишнего веса, то ли по другим причинам, но на старте своей карьеры Адель совсем не верила в себя. Она признавалась, что считала себя недостаточно красивой и талантливой.

В 2008 году Адель выпустила свой дебютный альбом "19". Он получил безумный успех и стал платиновым в 18 странах мира. Певица же получила две премии Грэмми, включая "Лучший новый исполнитель".

В 2011 году Адель выпустила свой второй альбом "21". Он стал еще более успешным, чем первый, получив 6 премий "Грэмми", включая "Альбом года". А в 2015-м свет увидел альбом "25" – и снова "Грэмми", на этот раз пять статуэток.

В 2011-м певица стала женой, а в 2012-м – мамой сына. Анджело стал самой большой радостью и счастьем для звезды, однако его рождение сопровождалось послеродовой депрессией. Адель не могла писать песни и была уверена, что никогда не вернется на сцену. К счастью, исполнительнице удалось выбросить эти мысли из головы.

Следующий непростой эпизод в личной жизни произошел в 2019-м, когда Адель рассталась с мужем. Певица признавалась, что она разочаровалась в институте брака, в который так сильно верила всю свою жизнь.

"Я относилась к браку очень серьезно. Похоже, теперь это не так. Я продемонстрировала неуважение к институту брака, когда вышла замуж и почти сразу развелась. Я была поражена тем, как быстро все произошло", – говорила певица в одном из интервью.

Впрочем, сам развод побудил звезду начать борьбу с лишним весом. Она находила утешение в спорте, сделав его своим настоящим хобби. В результате – минус 45 кг за два года.

"После развода на меня периодически давили ужасные приступы тоски. Они буквально парализовали меня, я не могла контролировать собственное тело. Потом я заметила, что в спортзале мне становится легче. Я начала ходить туда каждый день. Это вправило мне мозги", – рассказывала артистка.

Адель оказала огромное влияние на музыкальную индустрию. Ее искренние тексты и эмоциональные выступления вдохновляли и до сих пор вдохновляют миллионов людей по всему миру. Недавно на историю певицы, которая всю жизнь боролась с неуверенностью в себе, обратил внимание украинский телеведущий Анатолий Анатолич. Он показал красноречивое видео, на котором видно, как сильно внутренне и внешне трансформировалась знаменитость.

"Не хотел писать мотивирующий текст, но напишу. У нас всегда есть шанс. Стать лучше, дойти до цели, достичь цели. Банально, но не сдавайтесь. Это самый простой рецепт. Как бы сложно не было. Я люблю эту артистку. И не видел ее такой, как на первых кадрах. Здесь она уже сознательная взрослая певица. Вдохновляющаяся Бритни. Все возможно", – метко подписал Анатолич.

Как писал OBOZ.UA, в феврале этого года Адель пришлось срочно прервать тур из-за серьезных проблем со здоровьем. Подробности – в нашем материале.

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