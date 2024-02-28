Адель срочно прервала тур из-за проблем со здоровьем: у меня нет другого выхода

Британская певица Адель сообщила поклонникам плохие новости о своем здоровье. Из-за проблем с дыханием и голосовыми связками она вынуждена прервать ряд выступлений в США.

Как уверяет звезда, творческая пауза будет временной, но в этот раз она долечится. Дело в том, что недавно Адель так спешила выступать, что надрывала голос, будучи не до конца здоровой. Об этом она сообщила в Instagram.

Артистка готовила выступление в Лас-Вегасе, когда ей вдруг стало плохо. О себе дала знать старая болезнь, которой она страдала еще во время прошлого тура.

"К сожалению, я должна взять паузу и приостановить свое пребывание в Вегасе. Я болела в конце последнего этапа и в течение всего перерыва. Я не успела полностью восстановить здоровье до начала концертов, а теперь я снова заболела, и, к сожалению, это сказалось на моем голосе. Так что по указанию врачей у меня нет другого выбора, кроме как отдохнуть", – написала звезда.

Адель запланировала выступления еще на 5 уикендах, но их придется перенести. Информацию о конечных датах певица еще не объявила.

Напомним, в августе прошлого года Адель потеряла сознание прямо во время своего концерта в Лас-Вегасе. Плохо певице стало из-за радикулита, от которого она страдает большую часть своей жизни.

Как писал OBOZ.UA, в последнее время проблемы возникли с концертами исполнительницы и в Германии. Там публика возмутилась, узнав цены на билеты.