УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Похож на Элвиса Пресли и Карпачева. В сети всплыло видео 1997 года, как Пономарев рассказывает анекдот

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
150
Похож на Элвиса Пресли и Карпачева. В сети всплыло видео 1997 года, как Пономарев рассказывает анекдот

В сети завирусилось видео 1997 года, на котором певец Александр Пономарев рассказывает анекдот и поздравляет жителей Ужгорода с Днем молодежи. Артист 27 лет назад напомнил пользователям сети Элвиса Пресли и Дмитрия Карпачева.

Видео дня

Архивный сюжет опубликовали в TikTok, где он собрал более 1200 лайков. В комментариях даже нашлись люди, которые были в тот день на выступлении звезды.

Перед концертом к Пономареву подошли, чтобы записать его поздравления с Днем молодежи и попросить об анекдоте, который бы рассмешил украинцев.

Похож на Элвиса Пресли и Карпачева. В сети всплыло видео 1997 года, как Пономарев рассказывает анекдот

Певец вспомнил шутку о водителе автобуса, который дразнил бабушку-пассажирку, за что получил от нее по голове. Кстати, когда-то этот анекдот рассказывал Кузьма Скрябин.

Кроме черного юмора Пономарев обрадовал жителей Ужгорода соревнованием по армреслингу. Артист с легкостью победил, но демонстрировать свои мускулы отказался.

Также в сюжет вошел фрагмент концерта звезды. Он в белой рубашке и кожаных штанах спел, не снимая очков и дергая ногой.

Похож на Элвиса Пресли и Карпачева. В сети всплыло видео 1997 года, как Пономарев рассказывает анекдот

"Я была на том концерте на Почтовой площади. Мне было 17", "Почему Пономарев похож на Карпачева", "Так, как Кузьма, никто не расскажет", "На Элвиса похож", – написали украинцы.

Ранее OBOZ.UA показывал, что в сети всплыло раритетное видео о салонах красоты и моде на прически 30 лет назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!