Похож на Элвиса Пресли и Карпачева. В сети всплыло видео 1997 года, как Пономарев рассказывает анекдот

В сети завирусилось видео 1997 года, на котором певец Александр Пономарев рассказывает анекдот и поздравляет жителей Ужгорода с Днем молодежи. Артист 27 лет назад напомнил пользователям сети Элвиса Пресли и Дмитрия Карпачева.

Видео дня

Архивный сюжет опубликовали в TikTok, где он собрал более 1200 лайков. В комментариях даже нашлись люди, которые были в тот день на выступлении звезды.

Перед концертом к Пономареву подошли, чтобы записать его поздравления с Днем молодежи и попросить об анекдоте, который бы рассмешил украинцев.

Певец вспомнил шутку о водителе автобуса, который дразнил бабушку-пассажирку, за что получил от нее по голове. Кстати, когда-то этот анекдот рассказывал Кузьма Скрябин.

Кроме черного юмора Пономарев обрадовал жителей Ужгорода соревнованием по армреслингу. Артист с легкостью победил, но демонстрировать свои мускулы отказался.

Также в сюжет вошел фрагмент концерта звезды. Он в белой рубашке и кожаных штанах спел, не снимая очков и дергая ногой.

"Я была на том концерте на Почтовой площади. Мне было 17", "Почему Пономарев похож на Карпачева", "Так, как Кузьма, никто не расскажет", "На Элвиса похож", – написали украинцы.

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