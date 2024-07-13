Какие прически были модными в Украине в 90-х: в сети показали раритетное видео из салона красоты

Поиск новых путей для самосовершенствования всегда был частью жизни украинских женщин, которые любят ухаживать за собой. Эта тенденция не обошла и салоны красоты, где клиентки могли зайти одним человеком, а выйти совсем другим. И ключом к подобным изменениям были новые, стильные прически.

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Уже в 90-х делать стрижки мастерам помогали компьютеры и механические приборы. В TikTok всплыло видео, где рассказывали о новациях в этой области.

Одной из самых стильных причесок того времени была химическая завивка прядей. Ее можно было сделать в рекордно короткое время с помощью специального "умного" фена.

Механизм размещали над волосами женщин, на которые перед этим наносили химический состав и закручивали на бигуди. С помощью нескольких указаний парикмахера компьютер рассчитывал, как интенсивно и долго можно сушить голову.

В других салонах уже начали появляться программы, которые подбирали для каждой клиентки идеальную прическу – от коротких стрижек под мальчика розового цвета до многослойных вариантов.

Также модницам предлагали выбрать из перечня причесок, едва достигавших плеч. Хитом моды того времени были пышные, объемные стрижки.

Если волосы были слишком повреждены для таких процедур, женщинам сначала предлагали пройти курс лечения.

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