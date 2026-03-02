Команда тревел-шоу "Орел и Решка" объявила о запуске нового формата "Орел и Решка. По блату", в котором участие в съемках можно приобрести за 100 тысяч евро. Инициативу публично представила генеральный продюсер проекта Нателла Крапивина, записав видеообращение на русском языке. Именно это, а также сама концепция "платного ведущего", спровоцировали острую реакцию части украинских журналистов, а ранее и самих фанатов проекта.

Видео дня

В выпуске "Ни стыда, ни совести" радиоведущие Артур Адамов, Женя Фешак и журналистка Наталья Тур резко раскритиковали как саму идею, так и способ ее подачи.

Артур Адамов сразу отметил языковой вопрос: "Наталья Крапивина – не наша медиасфера. Наталья Крапивина вылезла с русским языком и сказала: "Я здесь ищу ведущих".

Наталья Тур обратила внимание на принцип отбора участников: "Ведущих она ищет не на кастинг и будет выбирать не по таланту, а по баблу. Кто сможет больше заплатить, тот будет ведущим "Орла и Решки". И заплатить там надо очень кругленькую сумму – сто тысяч евро!"

Она добавила, что такая концепция противоречит многолетней истории шоу, где ведущих выбирали по харизме, профессионализму и интеллектуальной составляющей.

Тур также прокомментировала заявление продюсера о "подарке за 100 тысяч евро": "Они живут явно в своем пузыре, потому что Нателла сказала, что это может быть замечательным подарком. То есть она в таком окружении, где подарок за сто тысяч евро – это база".

По ее мнению, формат может окончательно разрушить репутацию программы: "Мне кажется, что это такой путь закопать эту программу, потому что кто сможет заплатить сто тысяч евро? Это явно какие-то девочки, у кого очень состоятельный муж или семья. Они будут брать не талантом, как раньше, а просто деньгами".

Артур Адамов, в свою очередь, напомнил о профессиональном пути Крапивиной и ее сотрудничестве со Светланой Лободой.

"Я всегда Нателлу Крапивину считал очень профессиональным человеком с точки зрения кейса Светланы Лободы. Они творили невероятные вещи. Но после того, как Лобода от нее оторвалась, я вообще не понял, кто такая Нателла Крапивина", – сказал он.

Журналист вспомнил о ее YouTube-активности и продюсировании новых шоу, добавив: "Я думал: что тебя так мотает? А потом, когда она выставила объявление об "Орел и Решка" за 100 тысяч евро, я понял. Это просто жесть. Это абсолютно, с точки зрения продюсерства, похороны в прямом эфире".

В то же время Женя Фешак предположил, что использование русского языка может быть сознательным маркетинговым ходом. Он также добавил, что Крапивина имеет опыт продюсирования различных телевизионных форматов и не исключил, что скандал – это часть стратегии "прогрева" перед стартом нового сезона.

"Очень много они заявляли, что "Орел и Решка" – это украинский продукт. В профиле указано: Stop war in Ukraine. И у меня вопрос: когда запустится новый сезон, на каком языке он будет?" – сказал Фешак.

Адамов ответил коротко: "На языке, на котором говорит продюсер проекта".

Отметим, в своем обращении Крапивина заявила, что любой желающий сможет "буквально купить" выпуск с собой в главной роли. По замыслу, участник полностью финансирует производство программы, отправляется в путешествие со съемочной группой и получает полноценный эпизод – для личного архива или публикации на официальных платформах. Она также отметила, что это может стать "отличным подарком на день рождения или свадьбу". И вся коммуникация происходила на русском языке.

Языковой вопрос для шоу не новый. Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года режиссер и телеведущий Евгений Синельников раскритиковал выпуск нового сезона "Орла и Решки" на русском языке. Он заявлял, что проект с почти четырехмиллионной аудиторией на YouTube имеет значительное влияние и должен активнее использовать его для поддержки Украины. По его мнению, смены логотипа и формальных заявлений недостаточно, если контент продолжает выходить на русском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!