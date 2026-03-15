Подарок Трампа рассмешил сеть: Рубио и Вэнс носят туфли, которые оказались великоваты. Фото

Президент США Дональд Трамп начал дарить чиновникам своей администрации одинаковые классические туфли, однако этот жест неожиданно стал предметом обсуждения в сети. Пользователи обратили внимание, что обувь на ногах госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса заметно великовата.

Как отмечает CNN, фотографии с правительственных мероприятий, сделанные в 2026 году, показывают, что между пяткой и задником туфель у политиков остается большой промежуток. Из-за этого обувь выглядит так, будто она на несколько размеров больше, чем нужно, что и стало поводом для шуток в соцсетях.

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп в последнее время увлекся дарить мужчинам-чиновникам классические черные оксфорды. Пара такой обуви стоит всего 145 долларов. Президент якобы лично оплачивает покупки и часто заказывает туфли после разговора с коллегами об их размере.

По словам Вэнса, во время одного из разговоров в Овальном кабинете Трамп даже попросил его и Рубио назвать свой размер. Вице-президент, вероятно, специально сказал, что носит 13-й размер, тогда как Рубио – 11,5. После этого Трамп пошутил: "По размеру обуви можно многое сказать о человеке".

Впрочем, эксперты по мужскому стилю сомневаются, что проблема связана с брендом. Специалист по мужской одежде Джош Песковиц заявил, что на фото обувь является "явно великоватой". Подобное мнение высказали и другие эксперты, которые отмечают, что классические туфли обычно должны плотно сидеть на ноге, даже если со временем немного растягиваются.

После появления фотографий пользователи соцсети X начали активно шутить по этому поводу. Один из комментаторов написал: "Донни, видимо, купил ему и штаны, и обувь". Другой пошутил: "Вэнс и маленький Марко следующими получат пустышки – папа их тоже одевает?"

Некоторые обратили внимание и на цену подарка. "Туфли стоят всего 145 долларов? Это делает историю не забавной, а странной. Почему бы просто не заказать пару своего размера?" – написал один из пользователей.

Несмотря на волну шуток, в Белом доме подарочная обувь уже стала своеобразной традицией. По данным The Guardian, коробки с туфлями стоят в соседнем офисе, а во время встреч президент иногда спрашивает коллег: "Ты уже взял свою обувь?"

