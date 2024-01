Самая низкая женщина в мире Джиоти Амге, которой недавно исполнилось 30 лет, установила новый рекорд

30-летняя Джиоти Амге из Индии – самая низкая женщина в мире, которая перестала расти в трехлетнем возрасте. Ее рост сегодня – всего 62 сантиметра. 30 января этого года маленькая красавица сообщила, что попала в Influencer Book of World Records – Книгу рекордов инфлюэнсеров.

О своем новом достижении Амге сообщила на личной странице в Instagram. За ее профилем на платформе следит более 1,4 млн подписчиков. С такой большой аудиторией женщина регулярно делится своими сказочными фотосессиями и побуждает людей любить и принимать себя.

"Успеха в жизни добиваются не те, кто быстро бегает, а те, кто не останавливаются и всегда находится в движении. Influencer Book of World Records – это ежегодно публикуемый справочник, содержащий перечень мировых рекордов человеческих достижений", – подписала кадр с соответствующей отличием Джиоти.

Индийка также показала другой кадр с сертификатом, подтверждающим, что она – рекордсменка Influencer Book of World Records.

Под фото Амге оставила вдохновляющую цитату выдающегося Уолта Диснея: "Все наши мечты могут сбыться, если у нас хватит смелости идти к ним".

Отметим, Джиоти Амге официально стала рекордсменкой книги Гиннеса как самая маленькая женщина в мире в 2011 году. С рождения красавица болеет хондродистрофией – формой нанизма. В детстве уроженке города Нагпур, Индия, не разрешали играть с другими детьми из-за хрупкого тела. Однако сегодня Джиоти Амге нашла выход из ситуации и общается с людьми через соцсети. Больше о ее пути и судьбе – читайте в нашем материале.

Также добавим, что в декабре 2023 года Джиоти отметила свое 30-летие. Для юбилярши сделать торт, который был больше ее. Фото с праздника – смотрите по ссылке.

Как отмечается на сайте книги рекордов, Influencer Book of World Records взяла на себя инициативу мотивировать и ценить людей, чтобы продемонстрировать их таланты и навыки, создава неограниченное количество рекордов в многочисленных категориях на мировой арене. Influencer Book of World Records – это эксклюзивная международная книга рекордов, цель которой – предоставить платформу людям, имеющим скрытые или нескрытые таланты, которые хотят опередить других и хотят вписать свое имя в золотые страницы истории, сделав и осуществив уникальные попытки. Influencer Book of World Records не только подтверждает достижение рекордов отдельными лицами/организациями, но и предлагает несколько рекордов для обычных людей, которые они могут побить, чтобы заявить о себе в этом конкурентном мире.

