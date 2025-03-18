На границе России задержали комика, высмеявшего оккупанта без ног: что ему грозит. Видео

Российский стендап-комик Артемий Останин стал очередным героем русского правосудия. Его задержали на границе с Беларусью при попытке скрыться из страны. Причина – "неправильный" юмор о россиянах без конечностей.

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Московский следственный комитет оперативно возбудил в отношении Останина уголовное дело по статье 282 УК РФ – "разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства". Это та же статья, которая давно превратилась в инструмент для борьбы с невыгодными высказываниями. Если суд сочтет комика виновным, ему грозит до шести лет заключения, сообщает росмедиа.

Как все начиналось

Останин выступал в московском баре, где решил пошутить об оккупантах, получивших увечья и потерявших трудоспособность. В России подобные шутки – табу, если они касаются "героев". Большинство аудитории не оценили иронию, особенно представители власти.

Когда комика начали обливать грязью в медиа, он сделал то, что в подобных ситуациях делают далеко не все – не отказался от своих слов и продолжил шутить в своем Telegram-канале. Судя по всему, эта принципиальность и стала его билетом в уголовное дело.

Быстрое задержание и раскаяние перед камерой

Когда стало ясно, что свободная жизнь может закончиться, Останин решил изменить тактику – и, по стечению обстоятельств, ее именно в этот момент задержали при попытке пересечь границу.

Следственный комитет Москвы оперативно опубликовал видео допроса, на котором уже не столь веселый Останин пытается объяснить, что совсем не хотел никого обидеть. "У меня не было цели задеть чьи-то чувства, угрожать насилием или разжигать ненависть. Приношу свои искренние извинения", – сказал он с серьезным лицом.

Ранее OBOZ.UA писал, что российский актер фильмов для взрослых, воевавший в Украине, получил серьезное ранение в область гениталий на войне. И хотя такие события могли бы показаться сценарием очередному русскому пропагандистскому боевику, на самом деле это лишь очередной эпизод из жизни путиниста, который решил стать героем, но вместо славы получил металлический "сувенир".

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