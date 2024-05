Букмекеры назвали топ-10 победителей второго полуфинала Евровидение 2024

Уже сегодня вечером, 9 мая, мы узнаем имена десяти конкурсантов, которые присоединятся к другим финалистам Евровидения 2024. В 22:00 по Киеву на Мальме Арене, Швеция, начнется второй полуфинал песенного конкурса.

Еврофаны смогут увидеть номера представителей из 16 стран-участниц и выбрать собственного фаворита. Напряжение растет – букмекеры делают последние поправки в своих прогнозах. В частности, на сайте Eurovision World можно увидеть, как именно эксперты оценили выступления исполнителей после открытых репетиций. Кто, скорее всего, выйдет в топ-10 второго полуфинала Евровидения 2024 – читайте дальше.

10 место – Эстония (70%)

Коллаборация 5MIINUST x Puuluup представит песню под названием "Мы (ничего) не знаем о (этих) наркотиках". Музыканты 5MIINUST считают, что они привносят огневую мощь в сотрудничество с большим количеством баса. Группа Puuluup тем временем вносит несколько чрезвычайно редких мелодий деревянной лиры.

9 место – Австрия (74%)

Певица Калин споет песню "We Will Rave", отражающую ее любовь к рейву и вечеринкам. В 2021 году исполнительница была креативным директором детского песенного конкурса Евровидения в Испании и Болгарии.

8 место – Бельгия (75%)

Томас Мустин – писатель, композитор, певец и актер, известный большим количеством ролей в театре, на телевидении и в постановках Netflix. В этом году он будет завоевывать сердца еврофанов с песней "Before the Party's Over".

7 место – Грузия (84%)

Нуццо Бузаладе – певица из Тбилиси. Она описывает себя как самомотивированную, активную, энергичную девушку, порой даже слишком трудолюбивую, хотя Нуца всегда уверяется, что любит все, что она делает. Ее песня называется "Firefighter".

6 место – Норвегия (87%)

Группа Gåte предлагает зрителям уникальное сочетание традиционной норвежской народной музыки и взрывного рока, что отражено в их треке "Ulveham".

5 место – Израиль (89%)

Музыкальный стиль певицы Эден Голан охватывает поп, соул и R&B. Артистка черпает вдохновение в творчестве влиятельных исполнителей, таких как Бейонсе, Ариана Гранде, Джесси Джей, Уитни Хьюстон. Ее конкурсная песня называется "Hurricane".

4 место – Армения (89%)

Группа LADANIVA состоит из армянской вокалистки Жаклин Багдасарян и французского мультиинструменталиста Луи Томаса. От традиционных балканских мелодий до ритмов джаза и регги, песни дуэта одолевают границы, сочетая традиционные армянские мотивы с вдохновением, полученным из путешествий по Латинской Америке, Африке и острову Реюньон. Их композиция называется "Jako".

3 место – Греция (91%)

В этом году Грецию представляет известная певица и автор песен Марина Сатти – в честь 50-летия первого участия страны в песенном конкурсе Евровидения. За свою карьеру звезда произвела уникальное звучание, сочетающее в себе разные музыкальные традиции, на которых она выросла, например, греческие, арабские и балканские мотивы. Песня "ZARI" пришлась по вкусу еврофанам.

2 место – Швейцария (93%)

В своей музыке 25-летний певец Nemo затрагивает такие темы, как гендерная идентичность, психическое здоровье и поиск своего места в этом мире. Он исполнит на Евровидении песню "The Code", рассказывающую о путешествии, которое артист начал с осознания того, что не относит себя к конкретному полу.

1 место – Нидерланды (93%)

Певец Йост Кляйн написал "Europapa", как сердечное письмо отцу, умершему от рака, когда рэперу было всего 12 лет. Это могла бы быть нежная акустическая баллада, а артист записал настоящий хит, органично вписывающийся в атмосферу "евроклуба". По словам автора, песня также является проевропейским гимном.

