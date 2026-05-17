Почему Австралия участвует в Евровидении: об этом мало кто знает

На сцену грандиозного песенного конкурса Евровидение в основном выходят представители европейских стран, однако есть исключение. Речь идет об Австралии. Несмотря на то, что государство расположено не в Европе, организаторы музыкального соревнования позволили ей присоединиться, ведь это было выгодно с коммерческой точки зрения.

Видео дня

Как сообщает The Guardian, австралийская телерадиокомпания SBS обеспечивала высокие рейтинги Евровидения с момента начала трансляции на местном уровне в 1983 году. В частности, Европейский вещательный союз (EBU) был вдохновлен идеей, что страна могла бы помочь создать песенный конкурс в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Учитывая эти факторы, Австралия стала участником музыкального соревнования в 2015 году.

Однако, даже если австралийский артист победит на Евровидении, страна не сможет принять песенный конкурс. По правилам EBU, в случае триумфа Австралия будет вынуждена "совместно организовать" шоу с государством-полноправным членом Европейского вещательного союза, расположенным в Европе.

Вероятно, при таком развитии событий будет применен опыт Украины. В 2022 году группа Kalush Orchestra победила на Евровидении, но наша Родина не смогла принять шоу из-за начала войны Россией. Тогда страной-владельцем следующего песенного конкурса стала Великобритания, которая заняла второе место.

Кроме того, преградой для проведения грандиозного музыкального шоу в Австралии является сильная разница во времени. Еврофаны из этой страны начинают смотреть соревнования в 5 утра, тогда как по центральноевропейскому времени оно начинается в 21:00.

Напомним, что на Евровидении 2026 Австралию представляет певица Дельта Гудрем. На сцене она представила песню Eclipse о неземных чувствах и стала фавориткой букмекеров.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинцы определились с фаворитом на Евровидении 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!