Победительница 'Холостяка 13' Белень раскрыла, почему Александра 'Терена' массово хейтят в сети и какого мужчину видит рядом

Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк 13" Инна Белень объяснила, почему у ветерана войны Александра "Терена" Будько значительно упал рейтинг среди украинцев после участия в проекте. По ее словам, программа не подходила к его социальной миссии, а обнажила душу военнослужащего, показав его настоящий характер.

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Однако "Терен", к слову, тяжело переносит критику, поэтому для него хейт в сети оказался болезненным. Об этом Инна Белень рассказала в интервью "33 вопроса".

"Понимаете, человек, ветеран с инвалидностью, который до этого просто топил за ветеранов, показывал инклюзивность, показывал проблемы, которые есть в нашем государстве. И потом он пошел на проект, где совсем не об этом. И я знаю, что это его социальная миссия. Но все же он там показался со стороны как мужчина и человек. И потому уже его начали оценивать по этим амплуа", – отметила волонтер.

Она также добавила, что его "красные флажки" больше связаны с военной службой: "Здесь надо по-другому рассматривать, потому что он все-таки ветеран с таким опытом за спиной. Это означает, что его нельзя просто рассматривать как предыдущих холостяков. Например, эта романтика, этот весь мужской вайб – это совсем не о нем, потому что у него такой опыт, что он такой человек, как он есть".

В частности, Инна Белень подчеркнула, какого мужчину видит рядом с собой. Критерии идеального партнера она, вероятно, составила на основе своих былых отношений с "Тереном".

"Во-первых, я хочу мужчину рядом со мной, который не будет со мной конкурировать, который будет меня защищать. Для меня особенно табу сейчас, если человек ради одобрения аудитории будет унижать свой личный выбор. Поэтому я хочу видеть зрелого, взрослого мужчину, который уже хочет семью, который уже нагулялся и который не будет реально конкурировать с женщиной, который видит нас как одно целое и мы развиваемся вместе", – пояснила Белень.

Ранее OBOZ.UA писал, что победительница "Холостяка 13" в слезах поставила точку в публичной ссоре и отношениях с экс-бойфрендом "Тереном".

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