Победительница Евровидения 2026 публично унизила Киркорова, который присвоил себе ее победу

Победительница Евровидения 2026, болгарская певица DARA, публично ответила российскому певцу и рупору Кремля Филиппу Киркорову, который заявил, что именно благодаря ему Болгария вернулась на конкурс и одержала историческую победу в Вене (Австрия).

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Артистка отреагировала на сообщение Киркорова в Instagram, где тот фактически приписал успех Болгарии себе и своей команде.

"Никогда не позволю слухам жить своей жизнью. Это как москиты", – написала DARA.

В своем комментарии певица отметила, что конкурсная композиция Bangaranga была создана еще в 2023 году во время Sofia Songwriting Camp, а победа стала результатом работы большой международной команды, где не было россиян.

"Со всем уважением, Bangaranga была написана в 2023 году на Sofia Songwriting Camp. Спасибо за моральную поддержку, но успех этого проекта – это результат невероятной работы, таланта и преданности Virginia Records, Monoir, Anne Judith, Dimitris Kontopoulos, Sofia Songwriting Camp, Ilias Kokotos, БНТ, Fredrik Benke Rydman и Keisha Malaika", – отметила исполнительница.

Примечательно, что в перечне людей, которых DARA поблагодарила за победу, имени Киркорова нет – большинство из Болгарии, а также Греции, Польши и Украины.

Киркоров объявил себя "победителем"

Перед комментарием DARA российский певец болгарского происхождения опубликовал большой пост, в котором утверждал, что именно он стоял за возвращением Болгарии на Евровидение после многолетнего перерыва.

По словам Киркорова, он якобы помог найти инвестора для финансирования участия страны в конкурсе, а также привлек к проекту продюсеров и творческую команду.

"Благодаря мне Болгария приняла участие в Евровидении и победила. Я выиграл этот конкурс... И я понимаю, что если бы не было меня, Кати, Эмила Кошлукова и инвестора, этой победы не было бы", – заявил он.

Кроме того, Киркоров ранее рассказывал, что именно он связался со шведским режиссером и хореографом Фредриком Ридманом, который приобщился к созданию конкурсного номера DARA.

С чего начался скандал вокруг "российского следа"

Победа Болгарии на Евровидении 2026 с самого начала сопровождалась дискуссиями из-за участия в создании композиции греческого композитора Димитриса Контопулоса, который в прошлом много лет сотрудничал с Киркоровым, Ани Лорак и Сергеем Лазаревым.

Именно на этом фоне российские медиа и пропагандисты пытались представить триумф DARA как успех команды Киркорова. После победы Болгарии певец даже опубликовал ролик, где предстал в образе "троянского коня" Евровидения.

Однако тогда победительница конкурса публично дала понять: успех Bangaranga принадлежит ее творческой команде, а не российскому артисту, который пытается приписать себе чужие достижения.

После финала Евровидения представители команды болгарской артистки подтвердили, что Киркоров не имел никакого отношения ни к созданию песни, ни к постановке номера.

Румынский продюсер и соавтор Bangaranga Кристиан Тарча вообще заявил: "Я не знаю, кто такой Филипп Киркоров".

Творческий консультант номера Николас Чоб также отмечал, что о возможной причастности российского артиста узнал только из соцсетей, а во время работы над выступлением его имя не упоминалось.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, Болгрария вернулась на песенный конкурс Евровидение 2026 после трехлетнего перерыва. Благодаря энергичной композиции DARA смогла завоевать расположение как профессионального жюри, так и зрителей, поэтому получила от них самые высокие голоса и, соответственно, одержала победу.

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