Победительницу Евровидения 2026, болгарскую певицу DARA, объявили участницей фестиваля Dream Fest в Баку (Азербайджан). Артистка должна выступить 23 июля на мероприятии, в лайнапе которого также заявлены российские исполнители и уроженцы Украины, которые делают карьеру в РФ.

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Об участии DARA сообщили организаторы фестиваля в Instagram. При этом сама певица пока публично не комментировала своё выступление, а на официальном сайте Dream Fest её имя пока отсутствует среди участников.

В анонсе организаторы назвали DARA одной из главных звезд фестиваля и пообещали, что она исполнит свой хит Bangaranga, с которым победила на Евровидении.

Фестиваль Dream Fest пройдет с 23 по 26 июля. Среди заявленных артистов – Ани Лорак (предательница Украины), Егор Крид (сторонник российской пропаганды), Artik & Asti (предатели Украины), Джиган (предатель Украины), Алсу, Стас Михайлов (сторонник российской пропаганды) и другие исполнители, работающие на российском рынке. Ведущей мероприятия станет предательница Регина Тодоренко.

Стоит отметить, что Dream Fest организует азербайджанско-российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов, который продолжает вести бизнес в России.

Ранее вокруг фестиваля уже возникали споры. В частности, в 2024 году там должна была выступить двукратная победительница Евровидения Loreen, однако впоследствии она отказалась от участия после общественной критики и дискуссий о российском влиянии на мероприятие.

Внимание к участию DARA привлек тот факт, что ранее певица фактически дистанцировалась от российского артиста Филиппа Киркорова, который после её победы на Евровидении пытался приписать себе успех Болгарии.

Тогда Киркоров заявил, что именно он помог стране вернуться на конкурс и якобы причастен к созданию победного проекта. В ответ DARA публично подчеркнула, что не позволит "слухам жить своей жизнью", а также пояснила, что песня Bangaranga была написана еще в 2023 году во время Sofia Songwriting Camp.

Примечательно, что среди людей, которым DARA поблагодарила за победу, имени Киркорова не было. Впоследствии представители ее команды также заявили, что российский певец не имел никакого отношения ни к созданию песни, ни к постановке номера для Евровидения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после общественного осуждения Dream Fest в 2025 году организаторы отменили выступления российских исполнителей, среди которых были предательница Ани Лорак, группа "Руки вверх", Клава Кока, Егор Крид, Стас Пьеха и другие исполнители из РФ. Тогда россияне, планировавшие попасть на фестиваль, в истерике начали возвращать заранее купленные билеты.

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