С 23 по 26 июля в столице Азербайджана – Баку состоится масштабный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025, где должны были выступить российские артисты, но незадолго до начала мероприятия организаторы изменили программу. Ожидалось, что на сцену выйдут запроданка Ани Лорак, группа "Руки вверх", Клава Кока, Егор Крид, Стас Пьеха и другие исполнители из РФ, однако Министерство культуры иностранного государства заменило их на местных певцов.

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Как сообщают пропагандистские медиа, россияне, которые планировали попасть на фестиваль, в истерике начали возвращать заблаговременно приобретенные билеты. Кстати, за место в фан-зоне они отдали не менее 4000 рублей, а за категорию VIP-Gold – 226 500.

На сайте Dream Fest 2025 появилась информация, что состав артистов первого и третьего дней фестиваля не изменится, а вот для второго и четвертого будут подобраны другие исполнители вместо россиян. Как пишут росмедиа, организаторы мероприятия якобы пытаются пригласить артистов, которые известны аудитории из РФ, чтобы не понести сильных финансовых потерь.

Решение Минкульта страны "отменить" исполнителей из России связано с обострением дипломатических отношений между государствами. 27 июня в Екатеринбурге состоялся масштабный рейд, организованный МВД, ФСБ и Росгвардией в рамках уголовного дела об убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Были проведены обыски в более чем 10 квартирах, а больше чем 50 граждан Азербайджана задержали. В результате рейда погибли двое братьев Зияддин и Гусейн Сафаровы, а еще несколько человек получили серьезные ранения.

В ответ на такую деятельность страны-агрессора власти Азербайджана отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией и отказались от сотрудничества на парламентском уровне. В частности, полиция иностранного государства провела обыск в офисе российского информагентства "Sputnik Азербайджан" в Баку. Тогда были задержаны два агента Федеральной службы безопасности РФ.

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