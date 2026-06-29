Победителем "МастерШеф 17" стал самый молодой участник сезона: что известно о "глупом" поваре и как он выглядел до того, как стал популярным

В суперфинале кулинарного шоу "МастерШеф 17", который состоялся 28 июня, победителем стал 21-летний Никита Сновида. В решающем поединке он обошел Алину Кузьменко и стал лучшим кулинаром-любителем сезона.

Видео дня

Об этом стало известно во время эфира шоу, а также было объявлено на официальной странице проекта в Instagram. Никита Сновида является самым молодым участником проекта в этом сезоне.

Перед финалом он признавался, что сознательно не создавал себе "коммерческий образ" для телевидения, а вместо этого решил оставаться самим собой, даже если это сделает его непонятным для части зрителей.

Какие блюда представил Никита Сновида

В финальном испытании участники должны были разработать полноценную концепцию собственного ресторана – эта идея была заложена еще в суперфинале прошлого сезона. Судьи оценивали как вкус блюд, так и авторскую идею, презентацию и общее видение будущего заведения.

Никита представил концепцию ресторана "Под кожей украинской земли", посвященную украинским корням. В его меню вошли:

таратута с овечьим сыром и соусом из кваса,

каре ягненка с картофелем и грибной "землей",

десерт из белого шоколада, фисташек и хурмы.

Именно эта идея принесла ему победу.

Что известно о победителе "МастерШеф 17"

21-летний Никита Сновида родом из города Самар в Днепропетровской области. Он работает в молодежном центре, где организует образовательные проекты и мероприятия для подростков. В детстве занимался народными танцами, карате, рисованием и коллекционированием, а кулинарию называет искусством, в котором сочетает хаотичную фантазию с педантичным исполнением.

На кастинг "МастерШеф" он пришел с овощным бульоном с белыми грибами и запеченной курицей в остром-сладком соусе. Двое судей поддержали его, и он попал в основную двадцатку участников, а впоследствии прошел весь путь до победы.

За неделю до суперфинала Сновида опубликовал пост, в котором рассказал, что еще в начале съемок услышал совет создать более яркий телевизионный образ, ведь иначе "вылетит первым", потому что является "скучным". В ответ он пояснил, что его стратегия заключалась в другом.

"Мой образ, моя стратегия перед началом съемок – быть живым. И да, я скучный, и где-то неуверенный, и где-то глупый, потому что забыл о маскарпоне, на коробке которого нарисовано тирамису. Я наивен и уязвим. Я разносторонний, потому что живой", – написал он.

Кулинар также отметил, что сознательно говорил в шоу о личных переживаниях, семье и собственном жизненном опыте, а некоторые воспоминания превращал в гастрономические идеи для конкурсных блюд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что любимец народа Вячеслав, покоривший сердца украинцев, покинул "МастерШеф 17" в финале из-за военной службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!