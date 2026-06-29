НАБУ задержало народного депутата Кузьминых, который не явился в суд: его доставили в СИЗО

Детективы НАБУ задержали действующего народного депутата Сергея Кузьминых. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды за содействие частным компаниям в победе на тендерах по поставке медицинского оборудования в Житомирской области.

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Нардеп систематически игнорировал повестки в суд в рамках рассмотрения дела, теперь его доставили в СИЗО. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Нардеп Кузминых задержан

29 июня в САП сообщили о задержании действующего народного депутата Украины, который фигурирует в качестве обвиняемого в деле о получении неправомерной выгоды за содействие частным компаниям впобеде на тендерах по поставкам медицинского оборудования в Житомирской области.

Речь идет о народном депутате Сергее Кузьминых, который попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

"Задержание было произведено детективами НАБУ во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда в связи с систематической неявкой обвиняемого на судебные заседания. Последняя такая неявка произошла из-за командировки обвиняемого в Королевство Испания. В настоящее время лицо доставлено в изолятор временного содержания", – говорится в официальном сообщении САП.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре добавили, что обратились с ходатайством об изменении меры пресечения для народного депутата на содержание под стражей без возможности внесения залога. Рассмотрение ходатайства судом назначено на 11:00 29 июня.

Подробности дела

По данным следствия, в январе 2022 года Кузьминых через доверенное лицо получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Эта сумма составляла 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики, заключенного коммунальным предприятием — больницей в городе Житомире — с частным предприятием. Средства должны были пойти на "убеждение" должностных лиц больницы признать указанное предприятие победителем тендера.

"Кроме того, обвиняемый гарантировал, что в будущем за "откат в 30 процентов", используя своё влияние, обеспечит финансирование и реализацию ещё двух договоров – на поставку системы магнитно-резонансной томографии и лапароскопического оборудования – на общую сумму свыше 38 млн грн", — отметили в САП.

Действия депутата квалифицировали по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

Обвинительный акт в суд прокуратура направила еще в 2022 году. Однако решение до сих пор не вынесено. В частности, и из-за того, что почти четыре года Кузьминых систематически пропускал судебные заседания, на которые его вызывали надлежащим образом.

В частности, он не явился на судебные заседания 29 октября 2025 года, 30 марта, 1 июня и 22 июня 2026 года.

"За две из этих неявки суд применил к обвиняемому денежное взыскание — постановлениями от 24 ноября 2025 года и от 27 апреля 2026 года. Отдельные неявки обвиняемый обосновывал зарубежными служебными командировками, которые совпадали по времени с назначенными судебными заседаниями. Отметим, что систематическое уклонение обвиняемого от участия в судебном разбирательстве создало реальную угрозу затягивания производства", – сообщают в САП.

Положить конец этой ситуации решили радикально: прокурор САП инициировал задержание народного депутата и подал ходатайство о безальтернативном содержании его под стражей в качестве меры пресечения. Таким образом прокуратура пытается "не допустить дальнейшего уклонения обвиняемого от суда и обеспечить завершение судебного разбирательства в разумные сроки".

Что известно о Сергее Кузьминых

Сергей Кузьминых родился 17 января 1983 года в Житомире.

Высшее образование получил в Житомирском военном институте им. Королёва по специальности "Инженер-системотехник".

Его брат, Олег Кузьминых, во время АТО защищал Донецкий аэропорт, находился в плену у боевиков "ДНР" до мая 2015 года.

В 2019 году Кузьминых победил на выборах в Верховную Раду в одномандатном округе № 67 в Житомирской области. На выборы он шел от партии "Слуга народа".

В Верховной Раде IX созыва вошел в комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Также является председателем подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности.

28 января 2022 года Кузьминых поймали на получении взятки в размере более полумиллиона гривен. Из-за депутатского иммунитета представители НАБУ не смогли его сразу задержать.

Игнорировать судебные заседания народный депутат начал ещё на этапе избрания меры пресечения: суд впервые собрался 7 февраля, после задержания подозреваемого. Тогда народный депутат заявил, что он не преступник, а "коммуникатор".

Меру пресечения в тот день для Кузьминых не определили: он сказал, что "забыл паспорт". И заседание перенесли на следующий день. Но Кузьминых в суд так больше и не явился.

Когда в конце сентября 2022 года детективыНАБУ вручили Кузьминых обвинительный акт, тот просто выбросил документ из окна своего внедорожника.

Примечательно, что 22 июля 2025 года Кузьминых проголосовал "за" законопроект № 12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от генерального прокурора. Этот законопроект фактически ликвидировал независимость антикоррупционных органов и превращал их в подконтрольные власти.

Напомним, в марте этого года OBOZ.UA писал, что нардеп Кузьминых, пойманный с поличным, может избежать ответственности. Тогда мы подробно рассказывали, как фигурант скандального дела попал в политику и при чём здесь его брат-герой.

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