Украинцы за свой счет должны регулярно проводить поверку счетчиков воды: это обязательно

Украинцы должны регулярно проводить проверку точности и исправности счетчиков воды – т.е., их поверку. При чем это в интересах самих людей – ведь поможет избежать лишних затрат и конфликтов с коммунальщиками. При этом следует помнить: в отличие от газовых счетчиков, где поверку оплачивает оператор газораспределительных сетей, в случае с водой при определенных условиях расходы могут возлагаться на потребителя.

Видео дня

Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе. Там отметили: по законодательству, проведение периодической поверки должно осуществляться раз в 4 года.

"Своевременная поверка счетчика воды – это гарантия точного учета потребленных ресурсов и защиты ваших финансовых интересов. Соблюдение установленных сроков и обращение только к уполномоченным организациям поможет избежать лишних затрат и недоразумений с поставщиком услуг", – говорится в сообщении.

Что может выявить поверка счетчика

В целом же, отмечается, если после поверки прибор окажется пригодным к дальнейшей эксплуатации, это будет подтверждено оттиском поверочного клейма. В таком случае обязательно выдается свидетельство установленной формы.

Если счетчик будет признан непригодным, его нужно будет заменить. При этом по результатам поверки будет оформлена справка о непригодности.

Кто оплачивает поверку счетчиков воды

Сама же поверка, отмечается, проводится за счет владельца прибора – однако лишь, если в договоре с поставщиком не указано иное. Это означает, что:

Если заключен индивидуальный договор о водоснабжении – расходы обычно несет владелец прибора.

договор о водоснабжении – расходы обычно несет владелец прибора. Если же совладельцы многоквартирного дома не имеют индивидуальных договоров, а владельцем является водоканал или управляющий дома – например, ОСМД, – поверку обеспечивает исполнитель услуги.

Кто имеет право проверять счетчики

А вот здесь украинцам стоит быть максимально внимательным – и помнить, что проводить поверку могут только уполномоченные организации. Таковыми являются:

Научные метрологические центры , обладающие международно признанными калибровочными и измерительными возможностями.

, обладающие международно признанными калибровочными и измерительными возможностями. Метрологические центры и поверочные лаборатории, специально уполномоченные на проведение такой поверки.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в "Нафтогазе" сообщили, что в июле его клиенты (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким образом, как и в случае с электроэнергией, повышения тарифа не произошло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!