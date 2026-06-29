Реплика по поводу вручения Кучме нагрудного знака "За служение украинскому народу" имени Левка Лукьяненко.

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Далее текст на языке оригинала.

Взагалі це – почесна відзнака Верховної Ради, якою нагороджують "за самовіддане служіння українському народові, зміцнення державності та суверенітету України, захист національних інтересів і розвиток громадянського суспільства".

Пройшла навіть і трохи перекручена інформація: ніби Кучма отримав іншу нагороду – "За розбудову парламентаризму" імені В'ячеслава Чорновола.

Так от, зміцнення державності (як, до речі, й становлення парламентаризму) відбувалось наступним чином:

Кучма виступив із погрозою, що якщо миттєво не буде Конституції, він винесе власний проєкт на всенародний референдум,

тому Конституцію писали й приймали поспіхом.

Було б чесно назвати нагрудний знак "За своєчасну відмову від польського ордена", але такого нагрудного знака наразі немає…