Плакала вся страна. 'МастерШеф' покинул народный любимец Вячеслав, который завоевал сердца украинцев

28-й выпуск кулинарного шоу "МастерШеф 17" закончился неожиданным разочарованием для зрителей. В финале шоу покинул 50-летний народный любимец Вячеслав Чернявский из города Токмак, Запорожской области.

Видео дня

Решение уйти принял сам участник, что стало неожиданностью для поклонников и судей. В сети многие зрители написали, что рыдали после нового выпуска. Не сдержали слез и жюри.

Вячеслав – главный сержант взвода. Он военнослужащий с многолетним опытом службы, но себя скромно называет пенсионером и военным. Несмотря на такую сложную, ответственную и героическую работу, кулинар признавался, что хотел бы избавиться от неуверенности и застенчивости, а также научиться быть еще более настойчивым в достижении целей.

Его простота и жажда самосовершенствования так пришлись по душе зрителям, что Вячеслав быстро стал народным любимцем. Многие фанаты мечтали увидеть его в финале.

Однако в 28-м выпуске, когда под угрозой покинуть шоу оказался другой участник, военный обратился к судьям с просьбой взять на себя его "наказание" и уйти из проекта. Дело в том, что в эти дни заканчивался срок, который был выделен ему на отпуск.

Судьи "отпустили" воина, наградив его именным фартуком. Таким образом, он стал первым участником в истории, который ушел из проекта вместе с этим атрибутом.

Напоследок Вячеслав продекламировал стихотворение Лины Костенко "Крилатим ґрунту не треба" и напомнил всем участникам, чтобы они помнили о своих крыльях, о Боге внутри каждого и дождались победы Украины.

Своими словами военный довел до слез бывших конкурентов, всех судей и зрителей. "Я смотрю "МастерШеф с первого сезона и видела абсолютно все выпуски, но так, я сегодня, я никогда не рыдала", "Я до последнего не верила. Рыдаю со всеми! Это была лучшая прощальная речь", "Самый достойный человек за все сезоны "МастерШеф", – написали в сети.

Ранее OBOZ.UA писал, что суперфиналист "МастерШеф. Профессионалы" Шайдецкий оказался предателем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!