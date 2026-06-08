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Плакала вся страна. "МастерШеф" покинул народный любимец Вячеслав, который завоевал сердца украинцев

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
1,0 т.
Плакала вся страна. 'МастерШеф' покинул народный любимец Вячеслав, который завоевал сердца украинцев
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28-й выпуск кулинарного шоу "МастерШеф 17" закончился неожиданным разочарованием для зрителей. В финале шоу покинул 50-летний народный любимец Вячеслав Чернявский из города Токмак, Запорожской области.

Решение уйти принял сам участник, что стало неожиданностью для поклонников и судей. В сети многие зрители написали, что рыдали после нового выпуска. Не сдержали слез и жюри.

Вячеслав – главный сержант взвода. Он военнослужащий с многолетним опытом службы, но себя скромно называет пенсионером и военным. Несмотря на такую сложную, ответственную и героическую работу, кулинар признавался, что хотел бы избавиться от неуверенности и застенчивости, а также научиться быть еще более настойчивым в достижении целей.

Его простота и жажда самосовершенствования так пришлись по душе зрителям, что Вячеслав быстро стал народным любимцем. Многие фанаты мечтали увидеть его в финале.

Плакала вся страна. "МастерШеф" покинул народный любимец Вячеслав, который завоевал сердца украинцев

Однако в 28-м выпуске, когда под угрозой покинуть шоу оказался другой участник, военный обратился к судьям с просьбой взять на себя его "наказание" и уйти из проекта. Дело в том, что в эти дни заканчивался срок, который был выделен ему на отпуск.

Судьи "отпустили" воина, наградив его именным фартуком. Таким образом, он стал первым участником в истории, который ушел из проекта вместе с этим атрибутом.

Напоследок Вячеслав продекламировал стихотворение Лины Костенко "Крилатим ґрунту не треба" и напомнил всем участникам, чтобы они помнили о своих крыльях, о Боге внутри каждого и дождались победы Украины.

Плакала вся страна. "МастерШеф" покинул народный любимец Вячеслав, который завоевал сердца украинцев

Своими словами военный довел до слез бывших конкурентов, всех судей и зрителей. "Я смотрю "МастерШеф с первого сезона и видела абсолютно все выпуски, но так, я сегодня, я никогда не рыдала", "Я до последнего не верила. Рыдаю со всеми! Это была лучшая прощальная речь", "Самый достойный человек за все сезоны "МастерШеф", – написали в сети.

Плакала вся страна. "МастерШеф" покинул народный любимец Вячеслав, который завоевал сердца украинцев
Плакала вся страна. "МастерШеф" покинул народный любимец Вячеслав, который завоевал сердца украинцев

Ранее OBOZ.UA писал, что суперфиналист "МастерШеф. Профессионалы" Шайдецкий оказался предателем.

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