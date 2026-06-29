Путин ждет у себя переговорщиков из США. Путин признал проблемы с топливом в рф. Путин подтвердил, что в Анкоридже никаких договоренностей не было. Если мы слышим от лживой крысы такие слова, это означает, что украинские удары по России были чрезвычайно сильными. И что они достигают своей цели. Посчитаем пропорцию: 20% поражённых НПЗ привели к исчезновению топлива в 60 регионах рф. Интересно, что будет, когда будут поражены 100% НПЗ в россии?

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Также интересно, что будет, если украинские удары не прекратятся. Ведь мы слишком хорошо знаем, что будет, если мы сейчас остановимся: ещё до конца суток россия нападёт снова. Итак, вопрос: что делать, если россия предложит прекращение огня для "подписания" мирного соглашения. Как бы поступили вы? Учитывая, что бешеную собаку, которая покусала много людей, убивают. Учитывая, с другой стороны, "гуманизм" Запада.

Вот вам бы сказали: завтра, возможно, можно остановить войну. Но для этого нужно прекратить каждую ночь уничтожать россию дипстрайками. Как поступить? Учитывая, что если не уничтожить россию полностью, она снова начнёт нападать.