Пир во время чумы. По-русски.

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Пока путин собрал тысячи делегатов на очередной съезд "Единой России", страна, которую он привел к войне, всё глубже погружается в кризис.

На сцене – овации, патетика и разговоры о "единстве". За кулисами – совсем другая Россия. С каждым днём в России становится всё меньше нефтеперерабатывающих заводов, ТЭС, складов боеприпасов, военных заводов, логистических узлов и других объектов военно-промышленного комплекса.

Украинские Силы обороны систематически вводят собственные санкции против государства-агрессора – высокоточные, болезненные и все более ощутимые.

Россияне стремительно беднеют. Колоссальные средства поглощает война, в то время как гражданские регионы остаются без дорог, больниц, школ и элементарной инфраструктуры. В социальных сетях появляется всё больше видеообращений и коллективных жалоб к федеральным и местным властям.

И всё чаще претензии адресуют лично путину. Всё труднее находить желающих воевать. Власти вынуждены постоянно увеличивать выплаты контрактникам, расширять скрытую мобилизацию и искать новые способы пополнения армии.

Людей становится всё сложнее убедить добровольно идти на фронт. Даже личный рейтинг путина уже несколько месяцев демонстрирует отрицательную динамику.

Несмотря на тотальный контроль над телевидением, цензуру и репрессии, в обществе нарастает усталость от войны. И это становится всё труднее скрывать даже официальной социологии.

И на этом фоне Кремль организует грандиозное партийное шоу.

Гигантская сцена. Тысячи делегатов. Стоящие овации. Правильные слова. Правильные лица. Правильные аплодисменты.

Как будто нет сотен тысяч убитых и раненых. Как будто не существует международной изоляции. Как будто экономика не работает в режиме военного истощения. Как будто война развивается именно так, как и планировалось.

Это классический период во время чумы.

Авторитарные режимы всегда компенсируют провалы реальности масштабностью декораций. Чем хуже ситуация – тем больше залы, громче аплодисменты и длиннее речи об "исторической миссии".

Но есть одна проблема.

Ни один партийный съезд не способен вернуть разрушенный НПЗ, восстановить взорванный военный завод или изменить ситуацию на фронте.

История доказывает: когда диктаторы начинают больше увлекаться постановками, чем реальностью, финал их спектаклей обычно бывает одним и тем же.

P.S. Когда не хватает реальных побед, всегда можно организовать ещё один съезд и ещё громче поаплодировать самим себе.