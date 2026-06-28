Новые правила уже работают: НБУ ввел новые требования к внесению денег на банковские карты

В Украине вступили в силу новые правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. Теперь пользователю в обязательном порядке необходимо подтверждать номер мобильного телефона – т.е., верифицироваться. Сделать это можно с помощью кода подтверждения, который поступит либо в SMS-сообщении, либо через автоматический телефонный звонок.

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Об этом говорится в постановлении № 67 Нацбанка. По нему:

Обновления начали действовать с 26 июня.

Без ввода этого кода транзакция просто не завершится.

На квитанции обязательно будет указываться полный номер телефона плательщика.

При этом поставщики услуг будут обязаны обеспечивать безопасность клиента. В частности, гарантировать, что код не был передан другим лицам.

Само же обновление направлено на повышение прозрачности финансовых операций. В частности:

Усиление финансового мониторинга.

Борьбу с анонимными операциями с наличными.

Когда можно будет пополнить карту без кода

Впрочем, в SMS-подтверждении будут нуждаться не все платежи. Без пароля по-прежнему можно будет:

оплатить налоги и коммунальные услуги;

покупать транспортные билеты;

пополнять проездные карты;

пополнять мобильную связь – но только в пределах 500 грн в месяц на один номер;

вносить наличные на счет, к которому привязана карта – но только при условии, что терминал успешно считал номер карты и плательщик подтвердил операцию с помощью ПИН-кода или через банковское приложение.

НБУ "дал разрешение" на отслеживание банковских платежей

Ранее же Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП). Это дает возможность клиентам украинских банков отслеживать прохождение своих платежей в режиме 24/7. При этом воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

"Ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR. Указав UETR в ТрекСЭП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (в то же время без персональных данных)", – рассказали в Нацбанке.

Для того чтобы воспользоваться трекингом СЭП, нужно перейти по ссылке. На открывшейся странице нужно указать:

UETR.

Сумму платежа в гривнях.

Далее – выбрать вариант ответа: полный либо сокращенный. После этого – нажать "поиск".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,687 трлн грн. Что на 40,1 млрд грн больше, чем было в апреле. Лидером среди валют является гривня– сумма вкладов в ней оценивается в 1,103 трлн грн.

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