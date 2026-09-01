Победитель шоу "Взвешенные и счастливые", потерявший родителей и брата в Одессе, вышел на связь из больницы: ситуация не самая лучшая, но я держусь

Победитель 10-го сезона шоу "Взвешенные и счастливые" Вячеслав Грабовый, который оказался в больнице после страшной стрельбы в Одессе, впервые вышел на связь. Мужчина поблагодарил всех, кто поддерживает его в этот чрезвычайно сложный период, и показал, сколько личных сообщений получил от неравнодушных людей.

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В InstaStories Грабовый опубликовал скриншот экрана телефона, на котором видны десятки сообщений со словами поддержки. Он признался, что сейчас ему тяжело, однако именно родные, друзья и поклонники помогают ему держаться.

"Друзья, безмерно благодарен вам за поддержку. Вы невероятные! Словами не передать, насколько важны для меня ваши слова и с каким теплом я их читаю. К сожалению, ситуация в жизни, мягко говоря, не самая лучшая, но я держусь. Мои друзья, семья, подписчики – вы моя сила. Свяжусь с вами, как только буду готов. Люблю вас", – написал Грабовой.

Ранее тренер шоу "Взвешенные и счастливые" Марина Боржемская также показала фото Вячеслава из больничной палаты. На снимке рядом с его кроватью также были видны костыли.

Именно Боржемская первой публично рассказала о трагедии, которая постигла семью Грабового. По ее словам, погибли его родители и родной брат. Она также обратилась к подписчикам с просьбой поддержать мужчину и объявила сбор средств на похороны его родных и другие необходимые расходы.

"В семье Славы, участника проекта "Взвешенные и счастливые", финалиста 10-го сезона и победителя, произошла страшная трагедия. Трагически погибли его родители и родной брат. Сам Слава сейчас находится в больнице. Даже сложно представить, что он сейчас переживает. И сегодня Славе очень нужна наша помощь и поддержка", – написала тренер.

Пользователи в комментариях под постом Боржемской отметили, что речь идет о стрельбе, произошедшей вечером 29 августа на улице Академика Уильямса в Одессе. Тогда 50-летний мужчина, по данным полиции, применил охотничье ружье в одном из многоквартирных домов. В результате стрельбы двое человек погибли, еще один мужчина получил ранения и был госпитализирован.

После этого стрелок забаррикадировался в квартире, а впоследствии покончил с собой. По факту трагедии правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух или более лиц.

Что известно о Вячеславе Грабовом

Вячеслав Грабовый стал победителем 10-го сезона шоу "Взвешенные и счастливые" в декабре 2025 года. Одессит показал лучший результат среди финалистов и получил главный приз – 300 тысяч гривен.

В начале проекта мужчина весил 195 кг при росте 178 см. За время участия в шоу ему удалось похудеть на 104 кг – до 91 кг.

Грабовый рассказывал, что проблемы с лишним весом преследовали его на протяжении всей жизни. Даже в школьные и студенческие годы, когда он занимался кикбоксингом, мужчина страдал ожирением. Главной мотивацией изменить жизнь он называл своих двоих детей – дочь Мирославу и сына Давида.

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