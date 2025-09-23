Увядшие букеты и гроздь калины: как выглядит помпезная могила Вячеслава Черновола. Фото

25 марта 1999 года в ужасной автокатастрофе под Борисполем погиб государственный деятель и лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил. Жизнь политика длилась всего 61 год, однако за это время он вошел в историю как образец демократических взглядов и символ национальной идеи. Его похоронили на Байковом кладбище, а память увековечили помпезным монументом.

Церемония прощания с правозащитником стала одной из самых массовых акций за время независимости Украины, на которую пришли более 150 тысяч человек. OBOZ.UA побывал на могиле политика и покажет, как она выглядит.

На месте захоронения Вячеслава Черновола установлен барельеф, где изображено лицо государственного деятеля, а рядом сокол, расправивший крылья. Скульптура будто обрамлена веточкой калины, а справа добавлен небольшой крест.

На кадрах можно увидеть, что украинцы до сих пор продолжают чтить память правозащитника. На его могиле лежат букеты цветов, которые со временем завяли без воды, а также гроздь калины. В частности, на монументе есть очень важный элемент – небольшой сине-желтый флаг с гербом.

Стоит заметить, что рядом с Вячеславом Черноволом похоронили и его жену – Атену Пашко. Ее жизнь оборвалась в 2012 году в Киеве. На могиле политика установили барельеф его возлюбленной, который также будто окутан веточкой калины.

