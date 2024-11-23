И где были стилисты? 7 самых неудачных нарядов королевских особ. Фото

Королевы и принцессы для светских мероприятий часто выбирают платья с интересными дизайнерскими решениями. Все для того, чтобы выделиться из толпы. Это могут быть яркие принты, акцентные цвета или уникальный крой. В одних случаях их образы очаровывают, а в других – вызывают удивление, мол, как такое можно было надеть.

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку нарядов королевских лиц, которые, по нашему мнению, провальные. Хотя они и имеют персональных стилистов, но, к сожалению, не застрахованы от модных промахов.

1. Принцесса Маргарет

Графиня Сноудонская и младшая сестра королевы Елизаветы II, принцесса Маргарет, в свое время была настоящей иконой стиля. Она, несмотря на упрямый характер, соблюдала дресс-код: носила элегантные наряды в пастельных цветах, которые прекрасно очерчивали фигуру и визуально освежали внешний вид. Как бы то ни было, один из ее выходов вряд ли можно назвать удачным из-за перенасыщения деталями. В мае 1973 года принцесса Маргарет посетила премьеру фильма итальянского сценариста и режиссера Эннио де Кончини "Гитлер: последние 10 дней". На ней было платье с рюшами в 2 ряда, с флористическим узором и черными стразами. Свой лук дополнила массивными серьгами с драгоценными камнями. Все и сразу!

2. Принцесса Диана

Первая жена принца Чарльза III (сейчас – король Великобритании), принцесса Уэльская Диана, часто задавала тренды в моде. Она не боялась смелых экспериментов. Надеть вместо платья полосатую рубашку, джинсовый комбинезон и кеды? Легко! Вместо строгого костюма с юбкой – платье-пальто? С удовольствием. И даже у этой вдохновительницы миллионов были модные промахи... Так, в ноябре 1987 года леди Ди вместе со своим мужем побывала в Мюнхенской опере в Германии. На ней были длинные перчатки, а также платье из синего бархата, открытыми плечами и с заниженной талией от бренда Catherine Walker. Дизайнеры декорировали изделие тканью с драпировкой и огромными цветами. И даже этих деталей принцессе было мало! Она стилизовала образ синими колготками, сапфировыми серьгами и черным чокером с драгоценными камнями.

3. Принцесса Кэтрин

До свадьбы с принцем Уильямом, соответственно до получения титула "принцесса Уэльская", Кейт Миддлтон часто носила наряды и аксессуары, которые вряд ли можно назвать удачными. Это были платья с пайетками, ковбойские шляпы, джинсы с низкой посадкой, короткие юбки и т.д. Позже стилисты помогли ей сделать ревизию гардероба – и одежда сменилась на более элегантную; выгодно подчеркнула фигуру и цветотип Кэтрин. Правда, и после этого она нередко допускала модные ошибки. К примеру, в январе 2018 года принцесса в Стокгольме посетила музей фотографии Fotografiska. На ней было бледно-синее велюровое платье с цветочным узором от Erdem, которое визуально искажало силуэт и подчеркивало уставший внешний вид.

4. Шарлотта Казираги

Дочь принцессы Каролины, монакская журналистка Шарлотта Казираги – еще одна королевская особа, которая любит слишком смелые фешен-эксперименты. Ее редко можно увидеть в одежде с лаконичным дизайном. Этой знаменитости больше по душе многослойность и пестрые узоры. Так, в июле 2016 года Казираги пришла на Vogue Foundation Gala в цветочном платье из золотистой и полупрозрачной сетчатой ткани. Свой лук она дополнила золотистыми босоножками и сумкой, а также массивным колье, которое напоминало часть кольчуги.

5. Принцесса Беатрис

Племянница короля Великобритании Чарльза III, принцесса Беатрис – настоящая ценительница одежды с замысловатым дизайном. Даже если выбирает для публичных выходов лаконичный наряд, то непременно дополняет его чудной шляпкой. Куда же без нее?! Зато такие образы становятся незабываемыми и помогают принцессе всегда быть в центре внимания. Так, в мае 2008 года Беатрис на свадьбу Питера Филлипса и Отум Келли надела молочный пиджак, платье с принтом в виде ярких бабочек и головной убор с этими же чешуекрылыми. Завершила лук золотистыми туфлями, зеленой сумкой с золотистым цветком и широким поясом с сияющим декором.

6. Елизавета II

Бывшая королева Великобритании Елизавета II правила 70 лет и 214 дней. Все это время общественность с любопытством наблюдала, как менялись фасоны и цветовая гамма ее нарядов. Очевидно, не все модные эксперименты Ее Величества были успешными. В ноябре 1999 года она на Королевский эстрадный спектакль в Бирмингеме надела платье, которое сшил Карл-Людвиг Резе. Верх изделия украшали разноцветные ромбы и пайетки, а низ – шелковая ткань с диагональными полосками. Даже если учесть факт, что Елизавета II любила яркую одежду, в этом публичном выходе было чересчур много акцентов.

7. Меган Маркл

Жена британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, обычно демонстрирует отточенный стиль одежды – современный, динамичный и эффектный. Но бывают дни, когда она не угадывает с фасоном. Например, в октябре 2018 года новоиспеченная член королевской семьи посетила в Сиднее Invictus Games, одета в бордовый пиджак с баской от бренда Scanlan Theodore и черные лосины. Во-первых, такой лук выглядел старомодно. А во-вторых, визуально искажал пропорции фигуры и добавлял лишнего объема в зоне талии.

Ранее OBOZ.UA писал о самых известных нарядах Кейт Миддлтон со скрытыми смыслами. Например, ее свадебное платье имело на рукавах вышитые розы, чертополохи, нарциссы и трилистники, являющиеся национальными эмблемами Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

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