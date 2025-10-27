Платформа The Great Ukrainian Songbook презентовала полноформатный альбом, посвященный музыке Ивана Карабица

Команда проекта The Great Ukrainian Songbook (Большой украинский песенник) выпускает свой первый полноформатный альбом. Эта работа посвящена музыкальному наследию выдающегося украинского композитора Ивана Карабица (1945–2002), чье творчество стало знаковым явлением второй половины XX века. Новый релиз является логическим продолжением синглов, в частности песни "Як упав же він", вышедшей ко Дню защитников Украины. А сам альбом является частью большого проекта, начатого к 80-летию со дня рождения композитора, и воплощает главную миссию платформы – интегрировать украинскую классику в современный культурный контекст.

"Я исполняла эти песни неоднократно в филармонических концертах и почувствовала, что они безусловно принадлежат к канону The Great Ukrainian Songbook. Они чрезвычайно содержательные и особенные благодаря уникальному сочетанию глубокой лирики украинских поэтов и блестящего таланта Ивана Карабица. Мне показалось, что сегодня эти произведения менее известны, чем заслуживают. Наш проект имеет целью донести это важное музыкальное наследие до широкой общественности, и мы приложим для этого максимум усилий", – Марьяна Головко, основательница и вокалистка проекта The Great Ukrainian Songbook.

Альбом предстает как смелый диалог эпох, сочетая академическую музыку Карабица с поэзией, охватывающей период от неоклассики до современности. В фокусе релиза – песни на стихи, которые композитор выбрал для своих вокальных циклов, придав им музыкальную жизнь. Особое место в этом диалоге занимает художественное движение шестидесятничества, представленное через знаковые произведения:

(поэт-неоклассик, классик XX в.): "Когда полетят бригантины", "Яблоки дозрели". Диана Кот (современная поэтесса): "Мать-и-мачеха".

Такое сочетание подчеркивает универсальность музыки Карабица и ее способность резонировать с различными поэтическими стилями, придавая проекту значительный историко-художественный вес.

"Одна из ключевых миссий The Great Ukrainian Songbook – сохранять и лелеять диалог поколений, что мы реализуем в полном альбоме песен Ивана Карабица. Одним из выдающихся талантов композитора было умение вступать в глубокий диалог с поэтическим словом. Даже без слов, в музыке Карабица чувствуется та смысловая мысль, которую закладывали поэты. Наш талантливый аранжировщик Усеин Бекиров работал над тем, чтобы сохранить этот музыкальный взгляд Ивана Карабица, но одновременно привнести современное видение. Мы стремились передать этот диалог поколений через интерпретацию, новые инструменты и смелую аранжировку", – Марьяна Головко, креативный продюсер и вокалистка проекта The Great Ukrainian Songbook.

Впервые в своей практике The Great Ukrainian Songbook представляет произведение на иностранном языке: в релиз войдет также англоязычная версия песни "За рекой только вишни" на стихотворение Бориса Олейника. Этот стратегический шаг подчеркивает стремление платформы представить украинское музыкальное наследие на международной арене. Кроме того, в рамках исследования наследия Карабица команда платформы также нашла песню на слова Василия Губарца, которая сейчас готовится к отдельному выпуску синглом, что продолжает раскрывать многогранность творческого наследия композитора.

Над альбомом работал тот же экспертный коллектив, который реализовал предыдущие релизы, в частности сингл "Как упал же он". Это и стала творческая группа обеспечивает проекту целостность, филигранность исполнения и узнаваемую музыкальную идентичность.

Ключевыми участниками команды являются креативный продюсер и вокалистка Марьяна Головко (основательница платформы, известная экспериментами на пересечении классической, джазовой и современной камерной музыки), Усеин Бекиров, который создал аранжировку, саунд-продюсер Максим Гладецкий, продюсер проекта Ксения Федорова. Важным элементом является работа с первоисточниками: проект реализуется при консультационной поддержке дочери композитора – Иванны Карабиц, что обеспечивает максимальную достоверность работы с наследием. Песенный альбом "KARABYTS" – это масштабный симфо-джазовый проект, в котором за симфоническую составляющую отвечает Национальный ансамбль солистов "Киевская Камерата", а за джазовую – виртуозный квартет Денниса Аду.

"Я уверена, что для современного украинского слушателя этот альбом станет источником сразу нескольких уровней удовольствия. Прежде всего – это знакомство с новой музыкой и одновременно с важным кодом прошлого, который объединяет несколько поколений поэтического слова. В этом альбоме прошлое органично встречается с современностью: мы стремимся не только воспроизводить, но и переосмысливать, создавать новые интерпретации. Слушателю будет интересно открыть вокальные произведения композитора, услышать эти песни в редком для Украины жанровом сочетании – на грани симфо-джаза и поп-симфонического стиля", – Марьяна Головко, креативный продюсер и вокалистка проекта The Great Ukrainian Songbook.

О The Great Ukrainian Songbook

The Great Ukrainian Songbook – это культурно-художественная платформа, сфокусированная на восстановлении и ревитализации золотого фонда украинской песни. Команда работает с архивами, отыскивая песни, которые по разным причинам были исключены из культурного оборота (как, например, первый релиз платформы – композиция Якова Лапинского). Сегодня эти композиции получают новое звучание и шанс зазвучать снова – как в Украине, так и за ее пределами.

Проект The Great Ukrainian Songbook реализуется при поддержке семьи Карабиц, Украинского культурного фонда, Лилии Кальчук и продюсера и мецената Гая Берфилда.

