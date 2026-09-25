План "Б" Наташи Королевой. Какую хитрую схему провернула предательница с американскими "хоромами" и как выглядит ее тайная квартира

Певица-предательница Наташа Королева, которая усердно пытается выдать себя за российскую "патриотку", оставила себе план "Б" на случай, если с зарабатыванием кровавых рублей что-то пойдет не так. Она обзавелась недвижимостью в Майами (США), а чтобы не нарваться на критику со стороны россиян, через месяц после начала полномасштабной войны переписала квартиру на родственников.

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Как отмечают в российских медиа, в 2013 году предательница приобрела "хоромы" площадью 120 квадратных метров в престижном районе Санни-Айлс-Бич за 9,2 миллиона рублей (примерно 4 901 210 грн) по курсу того времени. В марте 2022-го за символические 10 долларов она отказалась от права собственности на недвижимость в пользу матери и племянницы.

Квартира Королевой, которая расположена на 16-м этаже, имеет две спальни, две ванные комнаты и просторную гостиную. Жилье обладает хорошей шумоизоляцией, а из окон открывается живописный вид, поэтому считается одним из самых дорогих. Кстати, сейчас стоимость этой недвижимости оценивается в 32,2 миллиона рублей (около 17 154 236 грн).

Мама Наташи Королевой – Людмила Поривай – живет в этом же доме в Майами, но в другой квартире на семь этажей ниже. Эту недвижимость предательница приобрела в 2011 году, разделив ее стоимость пополам с отчимом Игорем Эльпериным. В настоящее время стоимость жилья оценивается в 34,8 млн рублей (примерно 18 538 953 грн).

Иронично, что ранее Наташа Королева публично заявляла: у нее нет никакого имущества за границей. Как уверяла певица, свою единственную квартиру в США она отдала Игорю Николаеву после разрыва отношений, мол, не могла ее содержать.

Напомним, что после начала большой войны Наташа Королева даже не попыталась выступить против геноцида родного народа. Напротив, своей деятельностью певица ясно дала понять, что поддерживает политику Кремля, более того, была готова отправить своего мужа, стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), на фронт убивать украинцев.

А вот в 2023 году предательница опозорилась танцем на фоне Кремля под свою песню, в которой гордо заявила, что она "made in Russia" ("сделана в России"). Однако подписчики Королевой не оценили такое проявление "патриотизма" и назвали ее "клоуном".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что мама Наташи Королевой, которая поддерживала Украину, встала на сторону зятя-путиниста Тарзана и наплевала на родину.

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