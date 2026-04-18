Суперфиналист 'МастерШеф. Профессионалы' Шайдецкий оказался предателем: зарабатывает рубли в Москве, пока Украина страдает от войны

Уроженец Киева Виктор Шайдецкий смог достичь узнаваемость среди аудитории после попадания в суперфинал третьего сезона шоу "МастерШеф. Профессионалы", более того, получил предложение о сотрудничестве от судьи проекта Эктора Хименеса-Браво. Однако, похоже, перспектива развивать кулинарную карьеру в Украине мужчину не очень привлекала, поэтому он поехал зарабатывать кровавые рубли в Россию.

Сейчас Шайдецкий работает бренд-шефом в московском ресторане "кухни народов Сибири" и спокойно замалчивает террористическую войну, которую РФ начала на территории его родной страны. На это обратили внимание пользователи платформы Threads.

Сейчас весь новый контент в социальных сетях Виктор Шайдецкий посвящает кулинарии – показывает процесс приготовления блюд и, конечно, восхваляет заведение, в котором работает. Судя по геолокации на фото, он переехал в РФ примерно в 2022 году. Иронично, что Шайдецкий не удалил со своей страницы снимки со времен участия в шоу "МастерШеф. Профессионалы" и даже оставил кадры, сделанные в Украине, но террор родного народа полностью игнорирует.

В то же время гневные комментарии от украинцев Шайдецкий не оставляет без внимания. Под последним постом юзеры напомнили предателю о его происхождении и прямо поинтересовались: как он может спокойно спать, когда знает, что россияне постоянно атакуют Украину ракетами и убивают мирных людей. На подобные вопросы суперфиналист "МастерШеф. Профессионалы" дал довольно "красноречивый ответ" – удалил комментарии.

Однако "подчистить" сообщения на платформе Threads Виктору Шайдецкому вряд ли удастся, поэтому там украинцы резко "разнесли" его поступок. Одни пользователи сети не скрывали откровенного возмущения решением кулинара строить карьеру в стране-агрессоре во время большой войны, тогда как другие даже нашли в этом позитив, мол, человек без четкой гражданской позиции сам поехал туда, где ему место.

"Сегодня узнала, что суперфиналист 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы", работает шефом на болотах. Имея большие перспективы в Украине и готовя 3 блюда в финале, которые связаны с его родным городом... Не знаю, что пошло не так у парня".

"Вот бы все так просто брали и валили в то болото, а не тянули российское в Украину".

"Интересно как так получилось, просто в голове не укладывается".

"Деньги делают чудеса".

"Никогда не нравился, гнилым человечком казался. Вот и раскрылся".

"Понятия не имею кто это, но хоть бы все сторонники России так взяли и свалили туда, а не тут рассказывали, какая она хорошая".

"Приспособленцы вызывают отвращение".

Заметим, что Виктор Шайдецкий начал работать в сфере кулинарии с 15 лет. Сначала он был просто официантом, а со временем смог попасть ка кухню одного из киевских заведений. В возрасте 21 года Шайдецкий стал участником 3-го сезона "МастерШеф. Профессионалы" и даже прошел в суперфинал. Хотя тогда кулинар не одержал победу, получил важный шанс развить желанную карьеру – предложение о сотрудничестве от Эктора Хименеса-Браво.

