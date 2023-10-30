Пивоваров обратился к украинцам после победы Панчишина в 'Голосі країни-13': эмоции зашкаливают

В воскресенье, 29 октября, в прямом эфире 1+1 был избран победитель 13-го европейского сезона "Голосу країни". Им стал 25-летний ветеран войны РФ против Украины Михаил Панчишин, известный под позывным и псевдонимом Ptashkin. А тренером-победителем стал Артем Пивоваров, под патронатом которого военный-вокалист и прошел весь путь на проекте.

Пивоваров уже отреагировал на победу своего подопечного в 13-м сезоне шоу. Поскольку финальные результаты зависели исключительно от зрительских голосов, тренер поспешил поблагодарить украинцев за мощную поддержку. Соответствующее видео певец обнародовал на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Видеообращение Пивоваров снимал сразу после оглашения результатов и завершения прямого эфира. В кадре за ним стоял и сам победитель. Михаил Панчишин держал в руках заветную статуэтку и искренне улыбался. Было заметно, что и звездный наставник, и его подопечный не могут сдержать сильных эмоций.

Видео дня

"Ну что, мои стихийные люди, я вам очень благодарен за поддержку! Мы вам очень благодарны! Посмотрите – чемпион, победитель, наш герой. Спасибо вам! Я обожаю вас", – эмоционально произнес Пивоваров.

Кроме того, певец намекнул, что фанатов ждет его совместная с подопечным-победителем работа. Впрочем, добавил, что к ним могут приобщиться и другие участники проекта.

"И совсем скоро будет особый сюрприз... от нас. Ну, и не только от нас", – заинтриговал поклонников артист.

Между тем комментаторы под видео оставляют поздравления тренеру-победителю и, собственно, Михаилу Панчишину. Также они отмечают, как сильно похожи участник и его звездный наставник между собой.

"Вы выглядите как два брата! Очень похожи", "Не удивительно, что Михаил был в команде Артема. У них одинаковая энергетика", "Ради этих улыбок, сделали все возможное, чтобы сейчас любоваться вами", "Все голоса только за него, за команду Артема! Потому что это всегда самые искренние люди", "Лучшие, гордимся вами", – пишут комментаторы.

Напомним, OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию финала. Все подробности прямого эфира – читайте здесь.

Также мы рассказывали, как Михаил Панчишин с контузией покорил "Голос країни", почему его жизнь чуть не оборвалась и какие победы за плечами героя. Интересные подробности из жизни победителя – узнайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, как на победу Ptashkin отреагировали украинцы. Не все зрители остались довольны финальным результатом, о чем откровенно писали в комментариях, называя этот сезон "разочарованием" и "несправедливостью". Что не понравилось людям и какими аргументами защищали Панчишина его болельщики – читайте по ссылке.

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