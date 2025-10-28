Писатель и бывший спикер Минобороны Илларион Павлюк высказался о своем оптимистическом прогнозе относительно окончания войны

Писатель и бывший начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк откровенно признался, что имеет довольно позитивный настрой относительно окончания полномасштабной войны. Свою позицию он объяснил тем, что погрузиться в негативные мысли и прогнозы означает полностью поддаться всем попыткам врага деморализовать наш народ.

По словам писателя, оптимизм – это прямое сопротивление террористической деятельности российских оккупантов. Своими мыслями он поделился в проекте "Это никто не будет смотреть".

"Я до сих пор оптимистичен. Я не понимаю, как жить дальше, если не быть оптимистом. На что надеяться. Вся классика информационно-психологических операций, которые имеют целью деморализовать противника, это лишить его веры. То есть надежда напрасна, все жертвы не имели никакого смысла", – сказал участник российско-украинской войны.

Илларион Павлюк отметил, что в наше сложное время оптимизм играет очень важное значение, однако не в контексте "розовых очков", а поиска рациональных причин относительно того, почему стоит продолжать борьбу.

Кто такой Илларион Павлюк

Илларион Станиславович Павлюк родился в 1980 году в Херсонской области. Определенный период он вместе с родителями жил в РФ, а затем переехал в Луганск. Высшее образование писатель получил в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля по специальности "Журналистика". В 2001 году Павлюк переехал в Киев.

В 2010-м писатель стал продюсером департамента документально-художественных проектов на канале "1+1", но через год покинул телеканал. В 2011-м он также входил в состав жюри 63-й телепремии "Эмми". Илларион Павлюк создал немало документальных лент, среди которых: "Код нации", "Обычные зомби. Как работает ложь", "Зомби 2. Промывка мозгов", "Лазурная пыль", а также является автором успешных произведений: "Белый пепел", "Танец слабоумного" и "Я вижу, вас интересует тьма".

В октябре 2023 года Илларион Павлюк, стал начальником Управления прессы и информации МОУ. До этого он был разведчиком ГУР.

Летом этого года должность Павлюка в Министерстве обороны стала поводом для громких обвинений со стороны нардепа Марьяны Безуглой. Она обнародовала скандальный пост в соцсетях, где заявила, что часть "необычных" мобилизованных, которые якобы считают свою жизнь ценнее жизни "обычных", избегают передовой, при этом обслуживая пиар-интересы МОУ. В публикации политик упомянула журналиста Романа Винтонива (Майкла Щура), а также Павлюка, которого прямо назвала создателем форумного образа Умерова, обвинив в толерировании "дебилизма медийщиков Сырского" и работе на Кирилла Тимошенко.

Писатель не стал замалчивать подобные упреки в свою сторону, более того, уличил Безуглую во лжи: "Если кто-то пропустил: я давно уже не в Министерстве обороны, передал все дела, связанные с Управлением прессы и информации МОУ еще в апреле 2024 года и в коммуникационную сферу уже не возвращался, чему очень рад. Сейчас служу совсем в другом подразделении".

