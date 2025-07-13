Марьяна Безуглая попалась на очередной лжи об украинских звездах в армии: Майкл Щур и Илларион Павлюк поставили ее на место

Депутат Марьяна Безуглая в очередной раз оказалась в центре громкого скандала из-за безосновательных обвинений в адрес известных украинских военных и публичных лиц. В новом посте на Facebook она пыталась поставить под сомнение искренность службы таких известных фигур, как журналист Роман Винтонив (Майкл Щур) и писатель Илларион Павлюк, которые с первых дней полномасштабной войны стали на защиту страны.

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В своем посте Безуглая заявила, что часть "необычных" мобилизованных, которые якобы считают свою жизнь ценнее жизни "обычных", избегают передовой, при этом обслуживая пиар-интересы Министерства обороны. Она вспомнила, что Майкл Щур мобилизовался в 112-ю бригаду ТРО, но, по ее словам, так и не стал настоящим воином, а "остался журналистом", работая в коммуникационном секторе Минобороны. Павлюка же Безуглая прямо назвала создателем форумного образа Умерова, обвинив в толерировании "дебилизма медийщиков Сырского" и работе на Кирилла Тимошенко.

Однако оба адресата публично развенчали эти слова и назвали их откровенной ложью.

Илларион Павлюк: "Я давно не в Минобороны"

Первым отреагировал писатель Илларион Павлюк, бывший начальник Управления прессы и информации МОУ. Он уточнил, что завершил работу в министерстве еще в апреле 2024 года и с тех пор не имеет отношения ни к одной форме коммуникации от имени оборонного ведомства.

"Если кто-то пропустил: я давно уже не в Министерстве обороны, передал все дела, связанные с Управлением прессы и информации МОУ еще в апреле 2024 года и к коммуникационной сфере уже не возвращался, чем очень рад. Сейчас служу совсем в другом подразделении", – написал Павлюк.

Майкл Щур: "Распространяет ложь. Буквально"

Не заставила себя ждать и реакция самого Романа Винтонива, известного как Майкл Щур. Он тоже решительно опроверг информацию о своей якобы причастности к пиар-структурам Минобороны.

"Итак, теперь мне видно, что Марьяна Безуглая распространяет ложь. Буквально. Госпожа Безуглая, я не занимаюсь медийкой Министерства обороны с мая 2024 года. После прихода Кирилла Тимошенко я передал свои обязанности и проекты, которые мы вели, новой команде и "вышел в распоряжение" (пошел искать новое место службы). С ноября 2024 года я служу в одном из подразделений ТРО. Место службы никак не связано с коммуникациями", – подчеркнул журналист.

Эти заявления однозначно показывают, что утверждения Безуглой не соответствуют действительности, а ее публичные выпады направлены не на борьбу с несправедливостью, а на дискредитацию людей, которые действительно служат.

Не впервые бьет по репутации военных

Это уже не первый подобный инцидент с участием Марьяны Безуглой. В июне она вызвала волну возмущения, когда публично высмеяла певца Тараса Тополю, чья квартира пострадала от российского обстрела. Безуглая заявила, что это "карма" за якобы "фейковую службу" музыканта, обвинив его в "заказной песенке" и "службе для картинки".

Как сообщал OBOZ.UA, в ответ Тополя запустил саркастический сбор "на психиатра для Марьяны", призвав общество не быть равнодушным к ментальному состоянию депутата. Безуглая не растерялась и заявила, что "примет миллион" и отдаст его на дроны-перехватчики.

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