Известный украинский писатель и разведчик заменит Маляр в Минобороны

Украинский писатель и разведчик ГУР Илларион Павлюк станет новым начальником Управления прессы и информации Министерства обороны Украины. В этой должности он заменит Анну Маляр, которую Кабмин отправил в отставку.

Об этом защитник сообщил на своей странице в Facebook. Павлюк отметил, что его ждут новые задачи, амбициозное направление и огромная ответственность.

"Благодарю министра обороны за то, что поверил в меня и мою команду! Вместе – к победе!" – написал уже бывший разведчик.

Также он выразил гордость своей причастностью к ГУР.

"Все строилось вокруг целесообразности, результата и здравого смысла. Благодарен за это. Мои товарищи по развед-группе были надежными и отчаянными, с головой на плечах. Жив благодаря этому", – написал Павлюк.

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"В ГУР МОУ было хорошо. Военная разведка Украины – четкий, быстрый и гибкий механизм. Эффективный. Честь!" – добавил он.

Известно, что Павлюк родился 14 мая 1980 года в Скадовске Херсонской области. Он писатель, продюсер, офицер ВСУ, участник российско-украинской войны, журналист, документалист. Стал популярным среди широкой публики благодаря своим бестселлерам "Я вижу, вас интересует тьма", "Белый пепел", "Танец недоумка".

Стоит отметить, что Маляр в Министерстве обороны занималась несколькими направлениями, поэтому сейчас у нее несколько преемников. Ранее она уже передала дела Наталье Калмыковой, которая с февраля 2022 года была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда, а теперь стала заместителем главы ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 октября президент Владимир Зеленский провел совещание с новым министром обороны Рустемом Умеровым. Глава ведомства представил свою новую команду, пришедшую на замену сотрудникам ушедшего в отставку Алексея Резникова.

– 5 октября Кабмин назначил еще трех заместителей министра обороны. Они помогут с вопросами закупок, институционального развития и военно-технической политики. Один из новоназначенных – бывший член команды Рустема Умерова в Фонде государственного имущества.

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