Певица Шер собирается замуж за на 40 лет младшего бойфренда после кризиса в отношениях: инсайдер назвал дату свадьбы

79-летняя певица Шер планирует пожениться со своим 39-летним бойфрендом Александром "AE" Эдвардсом в 2026 году после длительного кризиса. Церемонию хотят провести 20 мая – в день 80-летия артистки.

По данным Daily Mail со ссылкой на инсайдеров, несмотря на разницу в возрасте и непростой период в отношениях, звезда "твердо настроена пройтись с ним к алтарю". Пара в отношениях уже три года.

"Она твердо решила выйти за него замуж примерно в мае, когда отпразднует свой юбилейный день рождения", – утверждают инсайдеры.

Шер якобы считает, что круглая дата ее дня рождения является идеальным временем, чтобы заключить брак с Александром. Источник отмечает, что артистку не беспокоит 40-летняя разница в возрасте: "Шер не обращает внимания на разницу в возрасте, и они оба готовы взять на себя обязательства друг перед другом".

Представители певицы и Эдвардса пока не комментируют информацию.

Ранее Шер в эфире CBS Mornings открыто говорила о своих чувствах к продюсеру. Она называла его "красивым и талантливым", а критику относительно возраста отвергала: "Они не живут моей жизнью. Никто не знает, что происходит между нами. Мы просто прекрасно проводим время".

Артистка также хорошо относится к шестилетнему сыну Александра от Эмбер Роуз – Слеша, называя мальчика "умным и веселым".

Впрочем, отношения пары лишь недавно проходили через кризис. Близкое окружение Шер долгое время предупреждало ее о "тревожных сигналах" в поведении Эдвардса. Продюсер, известный своими вечеринками и флиртом, стал источником частых переживаний.

Певицу якобы расстроил инцидент, когда бойфренда видели на фестивале Revolve в компании полуобнаженных женщин. Инсайдеры отмечали, что Эдвардс "все реже появляется рядом", а его стиль жизни не совпадает со спокойствием, к которому стремится Шер.

Источники также утверждали, что некоторое время артистка даже планировала внести бойфренда в завещание, что вызвало беспокойство среди ее семьи. Впоследствии она якобы сама осознала, что роман может не иметь будущего.

