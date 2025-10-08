Отношения Шер с на 40 лет младшим бойфрендом, которого она хотела вписать в завещание, трещат по швам: в чем причина

Легендарная певица Шер, похоже, снова переживает непростой период в отношениях. 79-летняя обладательница "Оскара" за фильм "Власть луны" и 39-летний музыкальный продюсер Александр "AE" Эдвардс, с которым она начала встречаться в конце 2022 года, все больше отдаляются друг от друга.

Видео дня

Близкое окружение певицы якобы облегченно вздохнуло, ведь уже давно предупреждало ее о "тревожных сигналах" в поведении бойфренда. Как утверждают в Radaronline, Эдвардс, который известен своими тусовочными привычками и склонностью к флирту, стал источником постоянных переживаний для артистки.

В частности, Шер расстроилась после того, как мужчину видели на музыкальном фестивале Revolve в компании полуобнаженных женщин. Несмотря на это, певица некоторое время планировала внести любимого в свое завещание, что вызвало панику среди ее друзей и семьи. Теперь же, похоже, она сама поняла, что этот роман не имеет будущего.

"Он уже не так часто появляется рядом. Она осознала, что, возможно, это не надолго. Его поведение ее расстраивало", – заметил инсайдер.

Другие добавляют, что Шер устала от "тусовочного образа жизни" бойфренда, ведь сама почти не пьет и предпочитает покой.

"Ей скоро исполнится 80 лет, и она любит компанию, но ей начало казаться, что он больше похож на парня, с которым она встречается время от времени, а она этого не хочет. И, к счастью, она все больше привыкает к одиночеству. Очевидно, что их отношения затихают, и она не очень переживает об этом", – отметил инсайдер.

Кроме этого, певица сейчас сосредоточилась на сыне Элайджи Блу Оллмане, который переживает серьезный кризис из-за проблем с наркотиками после развода. Эта семейная боль, по словам знакомых, также помогла Шер переоценить приоритеты и отвернуться от бурного романа.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Шер пришла получать премию в штанах, которые носит уже 40 лет. Она решила пошутить над этим сама, объяснив такое модное решение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!