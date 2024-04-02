Певица Шер пришла получать премию в штанах, которые носит уже 40 лет. Фото

Американская певица Шер 1 апреля получила награду Icon Award на церемонии iHeartRadio 2024 в Лос-Анджелесе. На мероприятие лауреат пришла в брутальных штанах, которые уже видели на знаменитости.

Она решила подшутить над этим сама, объяснив такое модное решение. Звезда заявила, что носит черные штаны-карго уже 40 лет. Видео с ее речью появилось на YouTube.

"Есть люди, которые говорят: "Разве у нее нет другой пары штанов?" У меня эти штаны уже 40 лет. Я подумала, что мы должны прийти сюда и вместе забрать эту награду", – пошутила звезда, демонстрируя штаны Chrome Hearts.

Свой образ артистка дополнила блестящим верхом, украшенным декоративными камнями, а на штанах Шер сверкали разные крепления, застежки и замки.

У знаменитости есть и другие пары, похожие на эти. Она часто стилизует черные брюки с жакетами, кофтами и топами. Но именно или карго фанаты видят на артистке регулярно.

Перед тем, как получить награду Icon Award и провозгласить речь, Шер исполнила свою песню "Believe", ставшую номером 1 в Billboard Hot 100. К ней присоединилась актриса и певица Дженнифер Хадсон.

Ранее OBOZ.UA писал, что Шер по случаю празднования Нового года пожелала всем счастья, но сделала исключение для российского тирана Владимира Путина. В феврале 2022 года, до начала полномасштабной войны, певица заявила, что "путинский деспот уничтожает героев"

Впоследствии Шер заверила, что готова принять в своем доме беженцев из Украины. Она также осудила нападение на Украину и назвала российского президента Владимира Путина военным преступником.

Кроме того, звезда совместно с американским актером Микки Рурком призвала другие страны помочь Украине с оружием.

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