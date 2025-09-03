Певец упал со сцены, зрительницы подрались: в Одессе концерт ко Дню города обернулся хаосом. Видео

Празднование Дня города в Одессе 2 сентября этого года не обошлось без инцидентов. Во время выступления на концерте молодой певец МУАЯД упал со сцены, а среди публики вспыхнула драка между женщинами.

Несмотря на военное положение, на главной улице города – Дерибасовской – состоялся праздничный концерт. Приглашенным гостем стал исполнитель МУАЯД, который во время исполнения песни споткнулся и упал со сцены.

Артист позже отреагировал в соцсетях: "Уцелел! Но чудом, без переломов".

Конфликт среди зрителей

Не менее громким событием вечера стал скандал в зрительской толпе. По данным очевидцев, пьяная женщина пыталась прорваться ближе к сцене, однако охрана не пропустила ее. Это вызвало конфликт с другими посетительницами, который быстро перерос в драку.

День города Одессы

Одесса традиционно отмечает свое "рождение" именно 2 сентября. Эта дата связана с 1794 годом, когда под руководством испанского офицера на русской службе Хосе де Рибаса началось строительство крепости и порта. В 2011 году городской совет официально закрепил дату как День города.

В мирное время праздник сопровождался массовыми концертами, торжествами и фейерверками. В 2025 году из-за военного положения формат ограничен официальными церемониями и локальными культурными событиями.

