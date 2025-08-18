В одесском клубе танцовщица сорвалась с высоты во время опасного трюка: что известно о ее состоянии. Видео

В Одессе во время вечернего шоу в ночном клубе Ibiza Beach Club произошел инцидент, который шокировал посетителей. Артистка упала с многометровой высоты во время акробатического номера "Медуза", выполняя его без страховки. Происшествие случилось в ночь на 17 августа и сразу попало на видео очевидцев, которое стремительно распространилось в соцсетях.

Видео дня

На кадрах, опубликованных в местных Telegram-каналах, видно, как две девушки выполняли трюк в воздухе на специальных тросах. В какой-то момент один из них не выдержал и оборвался. За считанные секунды артистка с криком упала и ударилась о пластиковый стул (по другим версиям очевидцев – упала на шезлонг). Тогда сразу прозвучал пронзительный крик девушки.

Очевидцы утверждают, что персонал клуба не спешил вызывать "скорую", ссылаясь на "своего врача". Наконец именно посетители набрали экстренный номер и провели медиков к пострадавшей. Врачи диагностировали у нее перелом руки, после чего девушку забрала частная скорая помощь. Других официальных данных о ее состоянии пока нет.

В соцсетях, особенно под постами клуба в Instagram, разразилась волна критики. Пользователи массово оставляют комментарии, требуя объяснений и возмущаясь отсутствием реакции со стороны администрации:

"Как дела с сорвавшейся девушкой?"

"Я просто в шоке, они работают, как и работали, но даже не упомянули ни слова о трагедии".

"Девушку покалечили, без каких-либо комментариев, позор".

"Как дела у девушки? Вы оказали ей помощь? Больничный? Компенсацию?"

"Как там девушка, которая сорвалась? Не хотите помочь ей?"

"Нормально игнорировать падение девушки, еще и по вашей вине?"

Сейчас официального заявления от Ibiza Beach Club нет. Понесет ли заведение ответственность и получит ли девушка компенсацию за травму – остается открытым вопросом.

Ранее OBOZ.UA писал, что участницу "Холостяка" хотели изнасиловать средь бела дня в Одессе. По словам девушки, нападавший преследовал ее, угрожал изнасилованием и убийством, а также демонстрировал половой орган.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!