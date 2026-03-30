Певец Михаил Грицкан, оказавшийся в центре скандала с Екатериной Бужинской, сделал заявление о куме – Степане Гиге

Певец Михаил Грицкан за последние месяцы оказывался в поле зрения медиа по меньшей мере трижды – и каждый раз по разным поводам: из-за личной истории с народным артистом Украины Степаном Гигой, громкого конфликта с Екатериной Бужинской и своего выступления, которое стало вирусным в сети.

Артист впервые прокомментировал эти истории в разговоре с OBOZ.UA на концерте памяти Степана Гиги, который на днях состоялся в Киеве. В частности, рассказал о близкой дружбе с народным артистом, разрыве с Екатериной Бужинской и резонансе после экстремального номера под куполом львовского цирка.

После смерти народного артиста Украины Степана Гиги стало известно, что певец Михаил Грицкан был с ним не только в дружеских, но и в родственных отношениях – они были кумовьями.

– Мы сначала стали друзьями, а уже потом – коллегами, – вспоминает Михаил Грицкан. – И со временем наши отношения стали еще ближе: он стал крестным моей младшей дочери Ирины. Каким он был крестным? Знаете, очень хорошим. Просто хорошим – и как крестный, и как человек в целом. О Степане Гиге вообще можно говорить долго, и каждый раз находишь что-то новое. Но если коротко – это был пример. Настоящий образец: и как человек, и как артист. Он искренне любил профессию, сцену, своих детей... Это чувствовалось во всем, что он делал.

– А на день рождения приезжал?

– Да конечно, приезжал. Ирина уже взрослая, ей 19 лет. Он находил время.

– Подарки помните?

– Если честно, нет. Но это не имеет значения. Потому что дело же не в подарках. Самое главное – это он сам. Человек с большой буквы. Он был очень искренний. Конечно, как и все – где-то сдержаннее с незнакомыми людьми. Но с близкими – максимально открытый, простой, без пафоса. И на сцене такой же.

Конечно, мы не могли обойти вниманием резонансную историю певца с коллегой Екатериной Бужинской, которая произошла в начале года. Напомним, певица публично объявила о разрыве сотрудничества со своим многолетним сценическим партнером Михаил Грицканом. Артисты не один год вместе гастролировали и дали сотни концертов, поэтому новость стала неожиданностью. Певица резко высказалась о коллеге, обвинив его в непорядочности. По словам Бужинской, в период, когда она переживала сложное состояние здоровья и проходила лечение, Грицкан якобы начал переманивать ее команду. Сам Михаил Грицкан на эти упреки открыто не ответил, что лишь усилило резонанс.

– Что произошло? – реагирует на ситуацию Михаил Грицкан. – Если честно, этот вопрос, пожалуй, больше к Кате, а не ко мне. Я человек уже взрослый и, откровенно говоря, не привык выносить какие-то внутренние моменты или нюансы на всеобщее обозрение. Мы вместе дали более 400 концертов. Мы прошли долгий путь, у нас был сильный творческий тандем.

– И сейчас этого тандема уже нет?

– Ну, сейчас каждый идет своей дорогой – и это, в принципе, нормально. Мы же не группа, не формат группы. Екатерина Бужинская – самодостаточная артистка, народная артистка Украины, которая всегда работала как сольная исполнительница. Я так же – отдельный артист, со своим репертуаром и своим путем. Возможно ли совместное возвращение на сцену? Насколько мне известно, Екатерина сейчас продолжает лечение. Знаете, я не очень люблю заранее что-то анонсировать или рассказывать о планах. И мне приятно, когда узнают по песне, а не по какому-то скандалу.

– Михаил, прокомментируйте еще одну историю, которая недавно наделала шума: в начале марта вы оказались в центре внимания из-за экстремального выступления во Львове. Во время концерта в цирке поднялись под купол без страховки. Соцсети отреагировали по-разному – от восторга до шутливых комментариев. Как вы вспоминаете то выступление?

– Это было красиво. Да, без страховки. Боялся ли я? Конечно, боялся. Я вообще высоты боюсь очень. Но это был такой момент – импульсивный порыв. Все произошло спонтанно. Там выступали воздушные акробаты – и это выглядело настолько эффектно, что подумал: а почему бы и мне не добавить чего-то такого, чтобы усилить эмоцию? Я поднялся где-то на высоту метров двенадцать. И, честно говоря, это тот случай, когда страшно – но надо было идти до конца.

Меня немного удивляет другое: во время этого же концерта происходили вещи, которые, как по мне, гораздо важнее. Например, мне прямо на сцене вручили свидетельство об открытии моей звезды на Аллее славы в Черновцах. В тот же вечер я передал автомобиль для одной из бригад ВСУ. Но это почему-то не вызвало такого резонанса. Зато момент, где поднялся на обруче под купол цирка – стал вирусным. Ну что ж такая реальность. Но если честно – ни о чем не жалею.

