'Это Артем Пивоваров с AliExpress?' Концертный трюк Михаила Грицкана под песню 'Таририм' взбудоражил сеть

Заслуженный артист Украины Михаил Грицкан спровоцировал волну обсуждений в сети после своего недавнего концерта во Львове. 60-летний певец решил добавить неожиданной "изюминки" музыкальному шоу, поэтому во время исполнения трека "Тариририм" взлетел над сценой на специальной конструкции.

Видео дня

Кадрами с эффектным трюком исполнитель поделился в своих Instagram-stories, а также их распространяют на различных платформах присутствующие на мероприятии. Юзеры активно комментируют этот элемент перформанса артиста и, конечно, не удерживаются от шуток.

На видео можно увидеть, как в определенный момент выступления Михаила Грицкана из-под потолка спустили металлическую конструкцию в форме капли. Две танцовщицы придержали механизм, не прекращая выполнять элементы хореографии, тогда как певец сел на него и продолжил выполнять композицию уже в воздухе.

Немало пользователей сети начали сравнивать Михаила Грицкана с Карлсоном, а некоторым его концертный трюк напомнил перформансы Артема Пивоварова. 34-летний исполнитель часто удивляет публику несколько экстремальными элементами музыкальных шоу, такими как лазанием по балконам или прыжки с металлических конструкций, поэтому юзеры предположили, что старший коллега по сцене мог вдохновиться им.

"Это что Артем Пивоваров с AliExpress?"

"А что это за Карлсон такой?"

"В его глазах это выглядело классно".

"Мои сны при температуре 40".

"Как-то грустно это выглядит".

