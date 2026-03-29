Эта песня предполагает будущее: 'VIP Тернополь' перепели хит Степана Гиги и показали мечту каждого украинца. 'Зажигательное' видео

В столичном Дворце спорта 28 марта состоялся концерт памяти украинского артиста Степана Гиги. Во время мероприятия на сцене выступила юмористическая группа "VIP Тернополь", которая представила собственную версию одного из самых известных хитов исполнителя – песни "Цей сон".

Соответствующее видео появилось в Threads зрительницы концерта. Во время выступления звезды "Лиги смеха" представили кавер, в котором текст был изменен и наполнен юмористическими и абсурдными образами – чтобы возвеличить и почтить память самого Степана Гиги.

"Москва горит – Степан смеется! Лучший сон каждого украинца от "VIP Тернополь" на концерте памяти Степана Гиги", – подписала зрительница опубликованное видео.

В номере звучали строки о том, что "Степанами назовем всех малышей", а также иронические сопоставления Степана Гиги и Степана Бандеры. В частности, там вспомнили о шуточном "переименовании" Дональда Трампа на Степана и "перевоплощении" известных маршруток "Богдан" на "Степан".

Однако самым главным было упоминание о большой мечте украинцев – Кремль, который пылает. Именно этот эпизод показали на большом экране во время концерта.

"Ракету цю ми назвемо "Степан". Полетить аж за східний кордон і здійсниться всіх бачений сон. Цей сон, цей сон! Вживу насниться. Москва горить, а Степан сміється. В ніч на четвер цей сон наснитись має. Тож пісня ця майбутнє сповіщає", – такие строки спел "VIP Тернополь".

В зале зрители были в восторге от выступления, о чем свидетельствуют громкие выкрики за кадром в видео.

Концерт собрал ряд украинских артистов, которые исполнили перепевки "золотых хитов" Степана Гиги. Событие было посвящено творческому наследию певца и его вклада в украинскую сцену, а также стало площадкой для различных интерпретаций его известных композиций.

Среди тех, кто выступил, прежде всего, была семья артиста, в частности Степан Гига-младший и Квитослава Гига.

Также на сцене появились FIINKA, Виктор Бронюк (группа "ТИК"), Николас Карма, Оля Цибульская, Елена Тополя, Ivan NAVI, Ирина Зинковская, Роман Скорпион и другие исполнители.

Ранее OBOZ.UA писал, что дети Степана Гиги вспомнили последние слова певца незадолго до его смерти. Перед уходом в вечность артист едва ли не все время посвящал общению с сыном и дочерью и неустанно подчеркивал: они должны продолжать работать и выступать на сцене, ведь он в них очень сильно верит.

