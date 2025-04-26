Шансы Украины на Евровидении рекордно обвалились: как украинские звезды и простые слушатели оценивают номер Ziferblat

Украина рискует впервые за многие годы остаться за пределами финальной пятерки на международном песенном конкурсе Евровидения 2025. По данным обновленного рейтинга букмекеров по состоянию на 26 апреля, вероятность победы нашей страны оценивается лишь в 1%, а группа Ziferblat с песней Bird of Pray занимает 11 место среди всех участников. Это один из самых плохих прогнозов для Украины за всю историю участия в конкурсе.

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Украина традиционно демонстрировала высокие результаты на Евровидении, часто входя в топ-5 и даже одерживая победы – последняя из них произошла в 2022 году, когда торжествовал Kalush Orchestra. С этого времени конкурс стал не только музыкальным событием, но и своеобразным культурным фронтом для страны. Ожидания от выступления 2025 года были не меньшими, однако реальность оказалась более суровой – композиция Ziferblat разделила мнения слушателей и экспертов. OBOZ.UA расскажет, что о выступлении украинцев говорят еврофаны и музыкальные эксперты.

Некоторые называют песню "гениальной", другие – "неформатной" и "непонятной для широкой аудитории".

Что говорят музыкальные эксперты

Олег Боднарчук, известный режиссер и продюсер, считает, что номер Ziferblat является знаковым шагом вперед для Украины.

"В этом году наш номер больше для жюри, чем для фанов Евровидения. Мы запомнимся, хоть и не удовлетворим ожидания большинства аудитории конкурса. Мы не банальны и не примитивны, думаю, не для всех это ценность, но лично для меня есть", – отметил продюсер интервью "Фактам".

Впрочем, даже поклонник группы заметил: над постановкой еще предстоит работать. "Над постановкой можно еще колдовать и сделать ее более погруженной в творческую вселенную Ziferblat, отказаться от стандартных решений в декорациях и костюмах, а найти что-нибудь уникальное", – добавил он.

Композитор Александр Злотник в своем TikTok-обзоре назвал песню Bird of Pray глубокой и сложной: "Ну, классно! Классная музыка, классная аранжировка. Кроме того, что она и украинская, но при всем при этом она держится на ярких западных образцах. Очень интересна по мышлению".

У телеведущего и музыкального продюсера Игоря Кондратюка более скептические оценки: он считает, что песня затруднена, чтобы стать популярной.

"У них достаточно сложная для того, чтобы быть шлягером, песня. Там несколько раз меняется темп, несколько раз там какие-то бриджи. Она интересна с точки зрения музыкальной, и они – ребята неплохие. Но я буду удивлен, если они поднимутся высоко", – объяснил продюсер.

А вот народный артист Украины Анатолий Матвийчук выступил в интервью OBOZ.UA с жесткой критикой: "Хайп, который был поднят вокруг группы, не достоин этих ребят. Как не стоила того хайпа, например, Klavdia Petrivna, которая также является чьим-то коммерческим проектом. Всегда на музее. Всегда на музыке кто-нибудь в Украине зарабатывает".

Андрей Данилко, представитель Украины на Евровидении 2007 и один из самых известных деятелей шоу-бизнеса, несколько сдержал эмоции. На вопрос ТСН он лаконично ответил: "Мощно".

Какого мнения еврофаны

Под клипом артистов на YouTube немало одобрительных комментариев:

"Выделяется на фоне мусорной толпы. Кроме того, у певца чрезвычайная харизма. Они не из этого мира. Увлекательно".

"Наш голос – за Украину! Поднимает настроение, вдохновляет, и душевная! Фоновый женский вокал прекрасен, как и страна и ее люди!"

"Украина, у вас действительно одна из лучших песен в этом году, поэтому я даю вам 12 баллов от меня, приветствие из Норвегии".

"Это, безусловно, уникальная песня. Я люблю ее так сильно, что мне интересно, какой она будет на сцене, но эта песня уже стала моей любовью-победителем".

"Это не песня, это чистая магия! Я купил пару замечательных наушников, чтобы иметь возможность наслаждаться этой невероятной песней! С любовью из Швеции".

Ранее OBOZ.UA писал, как сменились победители Евровидения последних 10 лет. Как и все в шоу-бизнесе, время не стоит на месте: образы меняются, музыкальные стили эволюционируют, а сами артисты порой становятся не похожими на себя со времен триумфа на большой сцене.

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