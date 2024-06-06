'Гламуризация войны'. Зеленская объяснила скандальную съемку для Vogue, которая наделала шорох на всю Украину

Первая леди Украины Елена Зеленская объяснила, почему согласилась на фотосессию для диджитал-версии американского глянца Vogue, наделавшая немало шороха в обществе из-за "мужской" позы. Тогда Зеленскую обвинили в "гламуризации войны", а ныне она довольна, что о съемке помнят, поэтому решение согласиться было правильным.

Первая леди отмечает, что, прежде всего, не могла отказать фотографу Энни Лейбовиц, моделями которой были Майкл Джексон, Джон Леннон, Елизавета II, Деми Мур, Леонардо ди Каприо и другие всемирно известные звезды. Более того, украинцам нужно заявлять о себе на весь мир, поэтому фотосессия была еще одной возможностью привлечь внимание, что удалось сделать успешно, ведь через почти 2 года после нее латиноамериканские медиа все еще интересуются этим вопросом.

"Это такая давняя история. Но то, что вы сейчас ее помните, свидетельствует о том, что была широкая огласка, и это важно. Во-первых, когда к тебе обращается редакция журнала Vogue, а это произошло именно так… это не был наш запрос, не было наше желание. Когда редакция Vogue обращается к тебе с интервью и когда тебе говорят, что в Киев приедет Энни Лейбовиц, чтобы тебя снимать, нужно иметь очень мощные причины, чтобы отказать. Это не просто фотограф, это легенда", – объяснила Зеленская личную причину согласия на фотосессию.

Съемка позволила привлечь большое внимание мира к Украине после начала полномасштабного вторжения РФ, о чем говорит и сама бразильская журналистка, когда задает вопрос о фотосессии.

"Во-вторых, в тот момент это были первые месяцы войны, нам нужно было использовать любую возможность широко говорить о том, что мы переживаем, ведь мы понимаем, что мир живет своей жизнью, люди продолжают заниматься своими делами и война где-то далеко в Украине. Их беспокоит только когда они смотрят новости об этом. Затем они пролистали страницу интернет-издания и забыли об этом. Мы каждый день сталкивались с ужасами, которые несет эта война, и мы хотим, чтобы это прекратилось. Поэтому говорить о войне любыми методами – это правильно", – продолжила первая леди.

Вспомнила Елена Зеленская и критику общества по поводу ее "мужской" позы для обложки. На фото первая леди сидела на ступенях, свободно поставив ноги. Она рассказала, что действительно довольна поддержкой, которую получила от людей, а тем более флешмобом, который начала Энн Лейбовиц в Instagram. Он охватил весь мир.

"Были упреки за то, в какой позе я сижу на лестнице. Но это вызвало волну поддержки и был мощный флешмоб, когда в такой же позе фотографировались и женщины, и мужчины. Это было очень приятно. Я не считаю, что сейчас Vogue это только гламур, у них есть интересные статьи на социальные темы, о геополитических проблемах, его уже нельзя назвать сугубо журналом о моде. У меня были мысли о том, как это будет выглядеть, но я рискнула и сейчас уверена, что это было правильно", – отрефлексировала Зеленская.

Ранее первая леди комментировала критику этой обложки от украинцев. Она считает, что вопрос только в стереотипизации женщин и собственного видения эстетического. Однако Зеленская с уважением относится к мнениям.

OBOZ.UA сообщал, что первая леди Украины Елена Зеленская посетила "Книжный арсенал" в Киеве. Среди нон-фикшна она приобрела и художественную литературу, а также известные бестселлеры.

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