Первую любовь принцессы Беатрис нашли мертвым в отеле от передозировки наркотиками

По информации инсайдеров, принцесса Беатрис разбита после новости о смерти ее первой любви. Бывшего парня королевской особы Паоло Лиуццо нашли мертвым от передозировки в номере отеля в Майами, США.

Дочь принца Эндрю начала встречаться с Лиуццо в 2005 году, когда ей было 17, а ему 24, но через год пара разошлась. Об этом сообщает The Sun.

Причина смерти официально не разглашается, но офицер Майкл Вега из департамента полиции Майами сказал: "Смерть была расследована как от передозировки. Расследование продолжается". По словам близких источников, Лиуццо боролся с зависимостью от азартных игр, а также от наркотиков, и, как сообщается, он насобирал долгов.

Друг Лиуццо сказал The Sun: "Сначала он начал употреблять много фармацевтических препаратов, но позже это привело к кокаину и более тяжелым наркотикам. Мы все боялись, что со временем это догонит его".

Ранее Лиуццо был арестован в Австралии за ряд преступлений, включая хранение кокаина. Он был спойман на Голд-Косте 27 сентября 2009 года после того, как врезался в светофор на черном арендованном автомобиле Audi за 90 тысяч долларов.

Тогда 27-летний парень не оплатил счет в ресторане и казино Conrad Jupiters. Паоло признал себя виновным и был оштрафован на 5 тысяч долларов. Его противоречивое прошлое началось в 2002 году, когда мужчину обвинили в непреднамеренном убийстве сокурсника в колледже Святого Креста.

Лиуццо и принцесса Беатрис познакомились через общих друзей и начали встречаться в июле 2005 года. Им удалось сохранить отношения в тайне в течение года, но пара разошлась в мае 2006 года, когда появились обвинения в непреднамеренном убийстве, что вызвало сенсацию.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон одобряли роман Беатрис из Лиуццо, несмотря на семь лет разницы в возрасте и его криминальное прошлое. "У каждого из нас есть своя дорога, и мы должны учиться на собственном опыте, но Беатрис – умная девушка, ей скоро исполнится 18, у нее много друзей, в том числе Паоло", – сказала мать принцессы, когда стало известно об отношениях дочери .

В 2020 году королевская особа вышла замуж за предпринимателя Эдоардо Мапелли Моцци. Супруги воспитывают 2-летнюю дочь по имени Сиенна Элизабет Мапелли Моцци.

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