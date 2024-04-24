Королевский эксперт назвал две причины, почему Кейт Миддлтон показала фото принца-именинника Луи позже обычного

В том, что Кенсингтонский дворец накануне обнародовал праздничное фото 6-летнего принца Луи позже обычного, может крыться особый смысл, считает королевский эксперт Ричард Фитцуильямс. По его мнению, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не случайно задержалась с публикацией традиционного кадра, обескуражив фанатов.

Поскольку она месяц назад подчеркнула необходимость семьи в пространстве и времени, герцогиня могла таким образом еще раз напомнить об этих потребностях. Королевского эксперта процитировали Daily Express.

Ричард Фитцуильямс предположил, что, возможно, в семье обсуждался наилучший подход к публикации фото Луи и задержка могла "подчеркнуть потребность во времени, пространстве и уединении, которую она так трогательно выразила в послании".

Другая причина, почему фотография появилась в обеденное время, это возможная тщательная проверка кадра. После конфуза с отфотошопленным семейным фото в День Матери Кейт Миддлтон могла осторожнее и дольше выбирать.

"Это был бы позор, потому что ее фотография со Дня матери вызвала много вопросов. Установление того, что фото было отредактировано, привело к крайне неудобной ситуации и дальнейшему раскрытию того, что она не только восстанавливается после операции на брюшной полости, но и мужественно борется с раком", – высказался эксперт.

Напомним, публиковать фото королевских лиц в их дни рождения – это своеобразная традиция. Вот почему кадр с Луи, который обычно делает его мама, ждали тысячи британских подданных. Когда фото не появлялось все утро, в сети распространились тревожные комментарии и теории, которые развеялись только в обед с новым щемящим фото школьника.

Ранее OBOZ.UA рассказал о десяти самых интересных фактах о принце Луи, которые многим неизвестны. Несмотря на озорной характер, мальчик все же учится придерживаться правил и семейных традиций.

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