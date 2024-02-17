Сложное детство, изнасилование и хейт сына. Какие проблемы и травмы скрываются за гламурной картинкой жизни Пэрис Гилтон

Вряд ли в мире есть человек, которому было бы незнакомо имя Пэрис Хилтон. Наследница семейной империи – крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton – несмотря на свой скандальный гламурный образ, испытала немало жизненных трудностей. Кто-то может винить икону "нулевых" в том, что она добилась популярности и успеха только благодаря родительским деньгам, но это будет огромной ошибкой. Хилтон построила свое имя самостоятельно, много и неустанно работая, чтобы заработать собственные миллиарды.

17 февраля светской львице, которую считают первой блогершей и оригинальной инфлюенсершей, исполнилось 43 года. По этому случаю OBOZ.UA решил рассказать о довольно непростом жизненном пути главной звезды безумных 2000-х.

Детство в строгости

Итак, как всем известно и как отмечали мы выше, Пэрис родилась в очень состоятельной семье: ее прадедом был Конрад Хилтон – основатель крупнейшей сети гостиниц в мире Hilton. Это он и его наследники сделали самые элитные отели такими, какими мы знаем их сегодня: с ресторанами, спа, бассейнами, клубами, казино и так далее. Итак, о таких как Пэрис обычно говорят: "родилась с серебряной ложкой во рту". Может, так оно и было. Однако детство дочери миллиардеров оказалось не таким радужным, как говорили об этом фаны и пресса.

Более 20 лет светская львица не решалась рассказать миру правду о своем прошлом, которое в конце концов и сделало ее тем, кем она есть сейчас, хотя многих других могло легко сломать.

Ни для кого не секрет, что долгое время Пэрис, которую, кстати, назвали в честь города Париж, была королевой скандальных заголовков в самых известных журналах. Началось это все еще в подростковом возрасте. Мать самой известной блондинки в мире – бывшая актриса Кэти Хилтон – была очень суровой. Она с детства говорила дочери, чтобы та даже не мечтала о моделинге или актерской карьере, а сосредоточилась на семейном бизнесе. Кроме того, Пэрис запрещали посещать дискотеки и даже школьные танцы.

Суровость и запреты, как часто это бывает, пробудили у девушки бунтарский характер. Запрещают ходить на школьные танцы? Сделаю яркий макияж, надену самую короткую юбку и пойду в клуб. По такому принципу работала логика юной бунтарши. Ее мать тем временем обзванивала все клубы и божилась, что позакрывает их, если узнает, что их дочь у них.

Уже тогда в СМИ появлялись фото эффектной, но еще совсем юной блондинки, за которой якобы "не следят ее родители". Кэти из-за этого свирепствовала, а уровень ее строгости рос. Когда Пэрис было 17 лет, мать отправила ее в перевоспитательное заведение для проблемных детей. Это была школа-интернат Provo Canyon School, где Хилтон в конце концов пробыла 11 месяцев.

Более 20 лет после того, время, проведенное в заведении, она вспоминала так: "С момента, когда я просыпалась, и до того, как ложилась спать, целый день мне кричали в лицо, кричали на меня, непрерывные пытки. Персонал говорил ужасные вещи. Они постоянно заставляли меня чувствовать себя плохо и издевались надо мной. Я думаю, что их целью было сломить нас. Они применяли физическое насилие, избивали и душили нас. Они хотели внушить страх в детях, чтобы мы были слишком напуганы, чтобы не слушаться их".

Изнасилование

Персонал школы-интерната проводил ученицам так называемый "медосмотр шейки матки". Только повзрослев, знаменитость осознала, что это было сексуальное насилие.

"Поздно ночью, было где-то 3-4 ночи, они повели меня и других девушек в комнату для так называемого "медицинского осмотра". Это было даже не с врачом. Там было несколько разных работников, которые положили нас на стол, заставили лежать смирно и засунули пальцы в нас. Я не понимала, что они делают. Но это точно были не врачи. Это было страшно и я эти воспоминания блокировала много лет. Я плакала, пока они удерживали меня и говорили: "Нет!". Они просто сказали: "Заткнись. Лежи спокойно или отправишься в карцер", – рассказывала Пэрис в документальном фильме о собственной жизни.

Кстати, угрозы по поводу карцера были не просто запугиванием. Карцер в школе действительно был и туда действительно отправляли девушек за "ненадлежащее поведение". Хилтон, например, не употребляла лекарства, которыми пичкали учениц школы. Когда работники это заметили, поместили ее в такую комнату на 20 часов, заставив предварительно раздеться. Важное уточнение: в карцере не было отопления или даже какого-то одеяла.

"У меня были панические атаки и я плакала каждый день. Я была такой несчастной. Я чувствовала себя узником и ненавидела жизнь. Попытки рассказать родителям об условиях в школе были безрезультатными. Я почти не общалась со своей семьей. Возможно, раз на два-три месяца. Мы были отрезаны от внешнего мира. А когда я однажды попытался им сказать, у меня было столько неприятностей, что я боялась говорить об этом снова. Они хватали телефон или рвали письма, которые я писала, говоря: " Никто тебе не поверит". А персонал говорил родителям, что дети врут. Поэтому мои родители не имели никакого представления о происходящем", – добавляла Хилтон уже во взрослом возрасте.

Вернувшись из школы-интерната, Пэрис наконец-то осознала, как сильно она любит свободу, а значит нуждается в самостоятельности. Она не отказывалась эпатировать на публике, но вместе с тем поняла, что должна очень много работать, чтобы зарабатывать собственные деньги. Кроме того, светская львица осознала, что пребывание в школе оказало большое влияние на ее психику – она больше не могла доверять людям, ведь даже самые родные в какой-то момент ее предали.

Первая в мире инфлюэнсерша с уникальным стилем

Пэрис признают первой в мире инфлюэнсершей и блогершей. Это она придумала, чтобы ей платили деньги за посещение того или иного заведения, вечеринок и показов, ведь там, где появлялась Хилтон – появлялись папарацци, люди, а значит и деньги.

А еще Пэрис называют человеком, который придумал селфи. Утверждать, действительно ли она первой додумалась самостоятельно сфотографировать свое лицо, нельзя, однако во всем мире именно ее имя связывают с появлением селфи.

Если кто-то говорит о Пэрис Хилтон, что вы сразу представляете? Конечно, плюшевые спортивные костюмы с брюками на низкой посадке, мини-платья, короткие топы и, конечно, все это максимально розовое. А еще белоснежные волосы и маленький щенок в руках. Нравится вам эта эстетика или нет, но она стала культовой и у всех ассоциируется именно с Пэрис.

Пэрис Хилтон – мама

Можно еще очень долго говорить о скандалах, в которые попадала Пэрис Хилтон, о бесконечных судах и ее тернистом пути к собственному капиталу в не один миллиард долларов. Но хочется больше остановиться на личном. 25 января 2023 года светская львица и бизнесвумен объявила, что впервые стала мамой.

"Тебя уже любят не передать словами как", – трогательно обратилась Хилтон, которой на тот момент было почти 42 года, к сыну.

Мальчика назвали Фениксом. Он появился на свет путем суррогатного материнства. Пэрис и ее муж, бизнесмен Картер Реум, с которым она обручилась в феврале 2021 года, мечтали стать родителями и даже готовились к процедуре ЭКО. В свое время светская львица даже заморозила собственные яйцеклетки. Очевидно, забеременеть самостоятельно знаменитости так и не удалось, так что пара решила прибегнуть к услугам субмамы.

Звезда регулярно делится фотографиями с сыном. По ним отчетливо видно, как сильно Хилтон любит своего ребенка. Впрочем, в сети часто фото с Фениксом вызывали споры и даже скандалы. Один из таких случился из-за формы головы ребенка. Фанам она показалась "слишком большой", поэтому они предположили, что мальчик "болен", а звездная мама плохо за ним следит и якобы "игнорирует очевидные проблемы".

После шквала хейта и критики Пэрис коротко ответила: "У него просто большой мозг".

Еще одной причиной для хейта стало видео, на котором к Пэрис и ее сыну присоединилась Кэти Хилтон – мама светской львицы и бабушка Феникса (Пэрис говорила, что простила матери ее издевательство в подростковом возрасте). Тогда она впервые увидела своего внука и узнала, что ее дочь стала мамой.

Так вот, фаны увидели, как бабушка заботится о ребенке, и это вызвало у них беспокойство. Особенно зрителям не понравился момент, где новорожденного Феникса берут на руки, не поддерживая его шею и голову. "Она никогда раньше не держала ни одного ребенка на руках?" – писали пользователи сети под видео.

А в конце ноября 2023 года Пэрис озадачила фанов сообщением о том, что у нее родилась девочка, которой дали имя Лондон. "Благодарна за мою дочь", – написала звезда, прикрепив фото крохотного костюма с вышитым именем новорожденной. Впрочем, сейчас бизнесвумен не упоминает о дочери, а в соцсетях публикует фото или видео только с сыном.

Как писал OBOZ.UA, в декабре 2023 года известный украинский дизайнер Андре Тан за границей встретился с Пэрис Хилтон. Знакомство модельера и американской звезды произошло еще 12 лет назад, когда Пэрис приехала в Киев, чтобы принять участие в модном показе Андре Тана. Это был настоящий фурор для модной индустрии в Украине, а теперь дизайнер увиделся со знаменитостью не как со своей приглашенной моделью, а как со старой приятельницей. Подробности – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!