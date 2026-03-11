'Перестал уважать'. Иво Бобул ответил Лилии Сандулесе, которая заявила, что экс-супруг уговорил ее сделать аборт

Народный артист Украины Иво Бобул отреагировал на публичное заявление бывшей жены, певицы Лилии Сандулесы, о том, что он якобы уговорил ее сделать аборт. 72-летний исполнитель опроверг громкое обвинение в свою сторону и подчеркнул: потерял всякое уважение к экс-избраннице и окончательно "вычеркнул" ее из своей жизни.

По словам знаменитости, он не понимает, почему Сандулеса решила оболгать его в интервью, учитывая то, как много он сделал для развития ее карьеры. Резонансное заявление экс-супруги Бобул прокомментировал в проекте "Наодинці з Гламуром".

"Я впервые слышу об этом (об аборте. – Ред.). После этого интервью я перестал уважать Лилю вообще, потому что там столько лжи, что я просто диву давался, откуда она взяла это все и зачем это сделала. Я практически поднял ее из небытия, забрал на гастроли – два тура сделали очень хорошие", – сказал артист.

И все же Иво Бобул имеет предположение относительно того, что подтолкнуло Лилию Сандулесу негативно высказаться о нем: "Я сказал, что надо за собой следить. Ты артистка, поэтому должна хорошо выглядеть. И на это обижаться, и говорить такую ерунду? Мне очень обидно. Я порвал с ней связи, не хочу видеть, не хочу слышать и не хочу знать".

Что говорила Сандулеса о прерванной беременности

В феврале этого года Лилия Сандулеса дала интервью украинскому журналисту, где заявила: слова Иво Бобула о том, что они не хотели иметь детей, когда были в браке, якобы не соответствуют действительности. По словам певицы, она была беременной, однако сделала аборт по просьбе тогдашнего мужа.

"Я была беременна в конце 1994 года. Мы в декабре приехали из Америки, и где-то через несколько месяцев говорю: "Я беременна, Иво, что будем делать?". А он отвечает: "Ну Лиля, мы только приехали. Надо же как-то концерты давать, только оно пошло, давай потом". Что я должна была делать? Это мой грех. Вот и все. Он не хотел", – поделилась артистка.

Лилия Сандулеса не стала скрывать, что до сих пор жалеет о своем решении прервать беременность. Однако в то время она хотела поддержать Иво Бобула в развитии карьеры, поэтому пошла на этот шаг.

