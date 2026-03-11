'Он для меня умер'. Иво Бобул отрекся от дружбы с Евгением Рыбчинским после 'глупого' поста и упрекнул его в показном патриотизме

Украинский певец Иво Бобул публично заявил, что не имеет желания поддерживать никаких связей с композитором Евгением Рыбчинским, который раскритиковал его за оправдание предательниц Ани Лорак и Таисии Повалий, более того, послал вслед за "российским военным кораблем". Артист заявил, что поэт просто "умер" в его глазах и совершенно не вызывает уважения.

Как подчеркнул Бобул, он знает семью Рыбчинских очень давно, поэтому порекомендовал Евгению взять пример с легендарного отца и научиться почитать других. Соответствующее заявление исполнитель сделал в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром".

"Он для меня просто умер.Я его не знаю и хочу забыть о нем, хотя знаю его с детства. Мне не надо с ним разбираться. На обиженных не обижаюсь. Это глупость какая-то! Он на себя очень много взял", – сказал певец.

Кроме того Иво Бобул отметил, что в свое время именно Евгений Рыбчинский писал песни для Таисии Повалий и сделал ее популярной среди отечественной аудитории. Поэтому теперь все резкие высказывания со стороны поэта исполнитель считает просто показным патриотизмом.

"А кто Повалий вознес на пьедестал? Я писал ей песни или он? Потом уехал в США и сидел там. А дальше вернулся в Украину, одел украинскую рубашку и стал большим патриотом. Он имеет право на всех кричать и оскорблять? Думаю, что это не правильно", – отметил знаменитость.

Что сказал Иво Бобул о предательницах

В январе этого года народный артист Украины дал громкое интервью Дмитрию Гордону, в котором заявил: Таисия Повалий и Ани Лорак предали родную страну якобы из-за того, что здесь им не давали спокойно строить творческие карьеры.

"Лорак здесь поставили такие условия, что она была вынуждена уйти. Она была кому-то конкуренткой и очень невыгодной. Насколько я слышал среди артистов, и не только, пошла коса на камень. Когда сожгли ресторан (в 2012 году дотла сгорело заведение, руководителем которого должен был стать тогдашний муж Лорак Мурат Налчаджиоглу. – Ред.), она обратилась к Киркорову. Он ей помог. Она поняла, что назад ей нельзя возвращаться. Она хочет петь, а здесь не дадут", – высказался певец.

А вот Повалий, по словам Бобула, взяла курс на российскую сцену из-за того, что украинцы постоянно упрекали ее за выступление перед президентом-беглецом Виктором Януковичем. По мнению певца, отдать предательницу "на растерзание" было большой ошибкой, ведь достаточно было просто провести с ней разговор.

Реакция Евгения Рыбчинского

Поэт не смог обойти вниманием слова Иво Бобула, поэтому в одном из комментариев в социальной сети Facebook разнес его позицию, не подбирая слов.

"Во время сплошного геноцида украинского народа Бобул не то, что не стал радикальным патриотом, он еще и пропел дифирамбы Януковичу и оправдал измену двух запроданок-коллаборационисток Лорак и Повалий. Прощай еще один блудный сын Украины! Иди за крейсером "Москва"!" – написал Евгений Рыбчинский.

