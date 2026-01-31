'Переписывались несколько месяцев': Эльвира Гасанова раскрыла, как смогла договориться о сотрудничестве с Линой Костенко, которая избегает публичности

В прошлом году выдающаяся украинская писательница Лина Костенко стала амбассадором бренда дизайнера Эльвиры Гасановой, чем сильно удивила сограждан, ведь долгое время избегает любых публичных событий. Как раскрыла модельер, договориться о сотрудничестве с поэтессой было нелегкой задачей, однако благодаря длительным перепискам и важной концепции коллекции ей удалось добиться успеха.

Видео дня

По словам основательницы брендов Gasanova и Damirli, через друзей она смогла получить контакты дочери Лины Костенко, с которой активно коммуницировала о возможной работе. Об этом дизайнер рассказала в интервью Еве Коршик.

"Мы вкладывали в коллекцию большие смыслы – наследие Украины в одежде и украшениях, которое во все времена убивали и унижали. Мы понимали, что нужен кто-то, кто является легендой. Кроме Лины Костенко никого не было. Я написала ее дочери прямо дипломатическое письмо, взвешенное и рассудительное. Она ответила, что это очень интересно, но мама почти нигде не участвует. Мы переписывались несколько месяцев. В определенный момент я даже думала: "Нет так нет", – вспомнила модельер.

Однако в конце концов Эльвира Гасанова договорилась о личной встрече с дочерью поэтессы в ее бутике. Дизайнер подробно рассказала, почему хочет сотрудничать с Линой Костенко, после чего они выбрали конкретную дату для записи ролика с писательницей. Но и дальше не обошлось без приключений. Съемки видео переносили несколько раз, в частности, из-за болезни оператора, но все же сотрудничество состоялось.

"Мы приехали с командой, взяли даже визажиста с собой, чтобы вдруг что, что-то немножко сделать. Я надеялась, что это будет длиться 10 минут, мы запишем, как она прочитает несколько строк, которые нам были важны, и все. А ей настолько понравилось, что мы записывали и перезаписывали, фотографировались, а потом она одела жакет из нашей коллекции", – рассказала дизайнер.

Заметим, что Лина Костенко стала лицом коллекции украшений CORE, разработанной при сотрудничестве брендов GASANOVA и SOLO for Diamonds, основной идеей которой является создание нового наследия. Чтобы сообщить об этом событии, Эльвира Гасанова обнародовала ролик с писательницей, где она задекламировала свое стихотворение "Між іншим".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дизайнер одежды Зеленского оценила его образ в Белом доме, который поразил Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!