'Это исторический момент!' 95-летняя Лина Костенко покорила украинцев неожиданным поступком

Выдающаяся украинская писательница Лина Костенко, которая в последнее время довольно редко появляется на публике, поразила сограждан неожиданным поступком. В 95 лет поэтесса стала почетным амбассадором отечественного бренда Gasanova.

Радостной новостью основательница модной компании Эльвира Гасанова поделилась на личной странице в Instagram. Дизайнер обнародовала видео с легендарной писательницей, на котором она задекламировала свое стихотворение "Між іншим".

"Она – икона. Она – легенда. Лина Костенко присоединилась к историческому событию для нашего бренда и стала почетным амбассадором GASANOVA. Для нас это не просто честь – это символ наследственности, силы и красоты, живущих в ДНК нашей культуры", – говорится в посте.

Лина Костенко стала лицом новой коллекции украшений CORE, разработанной при сотрудничестве брендов GASANOVA и SOLO for Diamonds, основной идеей которой является создание нового наследия. Гасанова отметила, что писательница как никто другой отражает ценности их коллаборации, ведь является человеком, который "воплощает украинскую душу".

Поэтесса предстала перед камерой в стильном черном тренче от бренда GASANOVA. Интересного акцента верхней одежде стилисты добавили благодаря объемной броши из коллекции CORE.

Решение Лины Костенко стать амбассадором бренда вызвало невероятный восторг у украинцев. В комментариях под постом некоторые юзеры даже назвали это событие историческим.

"Легенда. До мурашек. Чрезвычайная честь быть частью этого знакового момента".

"Это момент, который войдет в культуру. Горжусь вами".

"Боже! Это просто вау. Мне кажется, в нашей индустрии еще никому не удавалось с ней договориться. Я лично в течение многих лет пыталась достучаться. Радуюсь за вас и даже завидую. Это замечательный момент!

"Это исторический момент! Я горжусь".

"Мурашки по коже. Иметь такого посла это что-то нереальное. Вы молодцы!"

Однако среди большого количества положительных слов не обошлось и без капли негатива. Один из пользователей сети вспомнил, что одежду от бренда GASANOVA часто носит скандальная блогер Анна Алхим, которая во время войны продолжает общаться на русском и слушать творчество артистов из РФ.

"Две параллельные реальности: Здесь, в Украине, украинская легенда в одежде от украинского бренда, зачитывает украинскую поэзию. И в Дубае, пророссийская Алхим, в одежде от этого же украинского бренда, поет российские песни российских исполнителей, которые поддерживают войну".

